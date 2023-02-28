Özellikle savunmada Şenol Güneş, işimiz zor diye açıklama yaptı

Takviyeler mutlaka olacak, yapmak zorundayız. İkinci yarıda daha fazla puanınız yok, 7 puan fark var, final modunda her maça kaç takım çıkmalı yoksa Beşiktaş sezonu çok uzun olur. Beşiktaş'ın takviyeye ihtiyacı var, Beşiktaş'ın yeni bir atmosfere ihtiyacı var. Pepe'yi arayalım, Ronaldo ile "Beşiktaş'a gel" diyelim, dünya kupasına birlikte gitmeyecek miyiz? O parayı Ronaldo'yu herhangi bir yere götürmek için nasıl kullanacaksınız, Ronaldo hiçbir yere para için betxbahis gitmiyor zaten. Şu sıralar Türkiye'de en çok konuşulan oyuncu nereye gideceği belli değil. bir dosyam var evet... Beşiktaş, Beşiktaş eski başkanı hakkında yeni bir şikayette bulundu. Bu sefer arama ne? Fikret Orman, Beşiktaş İnşaat A.Ş.'ye karşı 2 milyon 65 bin 438 lira kaybetti. Vodafone Arena Stadı'nda koltuk montajı yapılırken yapılan illegal işlemlerden kaynaklandı.

102 milyon euro nereye gitti?