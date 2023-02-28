Özellikle savunmada Şenol Güneş, işimiz zor diye açıklama yaptı
Takviyeler mutlaka olacak, yapmak zorundayız. İkinci yarıda daha fazla puanınız yok, 7 puan fark var, final modunda her maça kaç takım çıkmalı yoksa Beşiktaş sezonu çok uzun olur. Beşiktaş'ın takviyeye ihtiyacı var, Beşiktaş'ın yeni bir atmosfere ihtiyacı var. Pepe'yi arayalım, Ronaldo ile "Beşiktaş'a gel" diyelim, dünya kupasına birlikte gitmeyecek miyiz? O parayı Ronaldo'yu herhangi bir yere götürmek için nasıl kullanacaksınız, Ronaldo hiçbir yere para için betxbahis gitmiyor zaten. Şu sıralar Türkiye'de en çok konuşulan oyuncu nereye gideceği belli değil. bir dosyam var evet... Beşiktaş, Beşiktaş eski başkanı hakkında yeni bir şikayette bulundu. Bu sefer arama ne? Fikret Orman, Beşiktaş İnşaat A.Ş.'ye karşı 2 milyon 65 bin 438 lira kaybetti. Vodafone Arena Stadı'nda koltuk montajı yapılırken yapılan illegal işlemlerden kaynaklandı.
102 milyon euro nereye gitti?
Bildiğiniz gibi KPMG adlı uluslararası bir denetim şirketi, iki yıllık soruşturmanın ardından "2009 -2019 döneminde Beşiktaş kulübü tarafından 102 milyon Euro'luk anormallik tespit edildiğini" belirten bir rapor hazırladı, rapor Beşiktaş'a sunuldu. 20 Aralık'ta. kulüp. 2021. Yani KPMG Beşiktaş'a 102 milyon euro büyümüş diyor! Koca Beşiktaş 102 milyon euro abarttı, elinden alındı... Paraya bakın, 2 milyar TL'ye yakın... peki nereden çaldı, nasıl çaldı, kim çaldı, o kadar parayı kim çaldı? Sorun bu... onu bulmak zorundasın. Beşiktaş kulübünün mevcut yönetimi, son 6 aydır bu konuda Fikret Orman hakkında işlem başlatmıştı. Dokümanlarla yazdım. betxbahis giriş ne yazdım Dönemin başkanı olan Fikret Allman ve ekibi hakkımda çok sert sözler kullandılar, hatta Beşiktaş kulübü resmi internet sitesine açıklama yaparak, kamuoyuna saldırıda bulundum. Şimdi ne olacak? Geçmişte yazdığım bazı konular doğrultusunda Fikret Orman'a davalar gelmeye devam ediyor. Sonuçta ortada kapı gibi bir KPMG raporu var. Beşiktaş kulübünün şu anki yönetimi davayı açan... Beşiktaş'ın parasını çarçur eden... Kalbi Beşiktaş'ta olan herkes bu 102 milyon euro'luk banknotun değerini sorsun. Kabul ediyorum, bu paranın çoğu taraftarların cebinden geliyor.