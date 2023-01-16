Ronaldo ve Messi ile oynamak muhtemelen hiç görmediğim bir deneyimdi

Atiba Hutchinson, Kupa'nın Ronaldo ve Messi ekseninde yoğun bir gündeme sahip olduğunu farklı bir açıdan değerlendirerek, "Şu anda bulunduğumuz noktada futbolun hala ayrıntılardan ibaret olduğunu görüyoruz. Ancak Dünya futbolu ve Dünya Kupası önemli değil." yıldızları bu şekilde dahil edin ve gözler doğal olarak o yıldızların ve büyük adamların üzerindedir. Sadece futbol dünyasında değil, hayatta da tüm gözler o insanların üzerindedir. Sadece sahada değil, sahada, sahada, sahnede, özelde, izleyenler var… Üstelik bahsettiğim sporcular ülkelerini en zorlu müsabaka olan Dünya Kupası'nda temsil ediyorlar ve bir ülkenin yükü cup90 onların omuzlarında. Ben kesinlikle önce bu yüce temsile saygı gösterilmesinden yanayım. Ronaldo'nun durumunda bence bu bir koçluk sonucu, günün sonunda düşünürseniz, Ronaldo'nun yaptıkları futbola çok şey kattı. Neredeyse 18-20 yıl üst üste en iyi performansını sergileyen, oyuna katkı sağlayan bir adam, futbolculara baktığımızda onlara saygı duymalı ve kendimiz hakkında olumlu konuşmalıyız. Bu yüzden bunu hak ediyorlar. Futbol, ​​kim bilir daha önce görülmemiş, kim bilir neler olacak bir süreçten geçiyor ve Ronaldo, Messi ve diğer futbolcular aynı sahnedeyken.

Atiba, Beşiktaş'ta geçirdiği 10 yılı şöyle açıklıyor:

"10 yıl. Çok iyi 10 yılım oldu, Beşiktaş gibi bir kulüpte, böyle bir ülkede çok iyi 10 yılım oldu. Çok önemli taraftarların önünde oynuyorum. Her yönden keyif aldım ve çok şey başardım. Hayatımın en özel anını, her zaman en çok değer verdiğim anı burada yaşadım cup90 giriş diyebilirim. Neredeyse son senemdeyim ve henüz bir karar vermedim. Son yıllarda bu konu gündemde ama net olan tek şey kariyerimi Beşiktaş'ta noktalayacağım. İşler fazla ileri gitmeden birkaç ay içinde bu konuda bir karar vereceğim.

"Bu hayatı yaşayacağımı hiç düşünmezdim"

Tecrübeli futbolcu, bu yaşta futbol oynamayı hiç düşünmediğini belirterek, "Bu yaşıma kadar futbolu sürdüreceğimi hiç düşünmemiştim. 20'li yaşlarımın sonlarına doğru kendi kendime "35'e kadar formda kalabilirsem futbolu bırakacağım" dedim ama ortalama bir futbolcu 34-35 yaşları arasında futbolu bırakıyor.