Sarı-kırmızılı ekip, yükselişini sürdürmek isteyecek

Sarı-kırmızılı ekip, yükselişini sürdürmek isteyecek
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Aslan, Okan Buruk ve yıldızlarıyla görev süremin sonunda bu süre zarfında takıma güç katacak isimleri transfer ederek şampiyonluk kupasını kaldırmayı umuyor.

Ara transfer dönemi hareketlenecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporcu A.Ş. ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme kararı aldı. Başkan Yardımcısı Erden Timur ile yakın yazışmalarda Buruk, eksik gördüğü yerleri ve buralara vermek istediği isimleri hükümete iletti. Transfer planları yapan ve bu isimler üzerinden hareket eden sarı-kırmızılı ekip, önce Lyon forması giyen Moussa Dembele'ye hücum etti.

Sarı-Kırmızılı yönetim, görev sürem sonunda sözleşmesi biten oyuncuları takımına katmak için Fransa ile görüşerek cüzi bir  oyuncu maaşı ödemeyi kabul fenomenbet edecek. Sarı-kırmızılı takım için burada sadece Lyon'un istediği sayılar önemli. Ligue 1 takımları oyuncularını bedelsiz  göndermek istemiyor.

Memphis Gelişmeleri

Sarı-kırmızılı kadronun gündemindeki en büyük isimlerden biri de Hollandalı yıldız  Memphis Depay. Simbang bu iki ismi ön sahaya koyarken Barcelona forması giydiği söylenen Depay da sarı-kırmızılı kadroya gelmek istiyor.

COMOLLI İLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Galatasaray, bugün Ligue 1'de Toulouse ile  hazırlık maçı yapacak. Sarı-kırmızılı takımların liderleri, bu görüşme öncesinde Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli ve Fransız ekibin yeni başkanı  Damien Comolli'nin yanı sıra dış saha oyuncusu Blanco van den Boom ile Toulouse'un orta saha golünü görüşecek. Sarı-kırmızılı takımlar, sözleşmem bittiği zaman sözleşmeleri biten oyuncuları kadroya katmaya çalışacak.

KOMŞU PATRICK VAN AAHOLT'TAN İYİ HABER!

Yunan tarafı Olympiakos, Galatasaray'ın kurtulmaya çalıştığı Van Aanholt ile uğraşıyor. Hollandalı sol bekin Olympiacos'u kabul etmesi halinde Cimbom'un teselli olacağı anlaşılıyor. Yıllık haberlerine bakılırsa; Galatasaray'dan Patrick Van Aanholt, Süper Lig fenomenbet giriş şampiyonluğunu inşa ederken şaşırtıcı bir ilerleme kaydetti. Galatasaray, Olympiakos'u temsil etmesi için Hollandalı sol bek Yunanistan'dan kurtulmak istiyor.

Kolaylaşacak

Sarı kırmızılı takımın, anlaşmaya çalıştığı 32 yaşındaki gazi için teklif gelmesinden büyük mutluluk duyduğu anlaşılıyor. Van Aanholt, Yunan ekibiyle anlaşmaya varırsa bu transfer daha da kolaylaşacak. Patrick van Aanholt sezonun  ilk 11 maçına başladı ancak kısa sürede Kazımkan Karataş ve Emre Taş Değirmen'e yenildi.

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