Sarı-Lacivertliler Altyapı Hamlesiyle Dikkat Çekiyor

O isimlerden biri de Nurkhan Samatbekov'du Sarı Lacivertliler'in altyapı kadrosunda yer alan Samatbekov, henüz 13 yaşındayken fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Genç Kırgız oyuncunun güçlü ayağı sağ ayağı. Altı aydır Türkiye'de bulunan Samatbekov, kanatta çalışıyor. Genç futbolcu, lisansı henüz çıkmadığı için oynayamıyor. Kırgız futbolcu, bir süredir kadroda yer alıyor.

Fiziğine hayran kaldı

Fenerbahçe U15'te forma giyecek Kırgız futbolcunun yaşıtlarına göre daha gelişmiş bir fiziğe sahip olması sosyal medyada da taraftarların tepkisine yol açtı. "Bu çocuk neden sadece 13 yaşında!" diye yorum yaptı.

Büyük Altyapı Transferi

Sarı Lacivert yakın zamanda önemli altyapı iyileştirmeleri betitbet yaptı. Sarı-Lacivertliler, Samatbekov'un yanı sıra 18 yaşındaki Marius Tresor Doh ve 15 yaşındaki Paris Young Lee'yi kadrosuna kattı. Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Doch, Ivorian kulübü LYS Sassandra FC'den transfer oldu. Tresor Doh'un 1.77m'de güçlü bir sağ ayağı var. Orta sahanın derinliklerinde oynuyor.

Güney Koreli kaleci Jeonbuk Hyundai kadrosuna dahil edildi. Genç kaleci, Kim Minjae'nin büyüdüğü kulüp olan Jeonbuk'tan geldi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yerini garantileyen Aliağa Petkim Spor, sezona Merkezefendi galibiyetiyle başladı. İzmir takımı daha sonra Kapalı Stadyum A'da rugby maçı yaptı. Efes ve Galatasaray mağlubiyetinden uzak, arka arkaya goller attı.

Bu durgunluğa son vermek isteyen Aliağa Petkim spor; deplasmanda Darüşşafaka'yı, evinde ise Bursaspor'u yendikten sonra kendine geldi. Petkim, hızlı bir şekilde skor tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalıştı ancak Bahçeşehir ziyaretinde sahada betitbet giriş beklediği sonucu alamayınca skor tablosunda geriledi. Görevini yaptığı Büyükçekmece'yi kazanarak toparlanan Burak Gören ve öğrencileri, geçtiğimiz hafta Konya'dan mağlubiyetle ayrılarak galibiyet serisini kaçırdı.

Benzersiz gol serisi

Aliağa Petkim, Basketbol Premier Ligi'nde zirveye yükselmek için önceki iki zorlu iç saha maçını değerlendirdiği için zafer arıyor. Aliağa Petkim spor, 5 Aralık Pazartesi günü Manisa Metropolis'i, 5 ve 9 Aralık tarihlerinde ise Beşiktaş'ı konuk ederek ligde zirveye çıkmak ve bu zorlu maçlardan galip çıkarak yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor.