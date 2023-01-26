savunma oyuncuları ilk 11 girme yarışında

Kazanan savunma oyuncusu, Kasımpaşa karşısında oyuna girdikten sonra haftanın ilk 11 maçında kendisine yer bulacak. Saiss, Spor Toto Süperliga'ya Konyaspor'da ilk 11'de başlayacak. Seth'in savunma hattındaki partneri Tayipta Hasanucci olacak. Ersin Doğru ve Ali Ece katıldıkları gösteride Beşiktaş gündemini değerlendirdi Weghorst'ta Beşiktaş'ta ayrılık var. Dürüst olmak gerekirse, lafı uzatmama izin verin; son maç tv sesi çok zayıftı gol geldi gol sevinci içimi acıttı ayrılık sandım 15 dk sonra gördüm bu ayrılık haberini ve resmiyet kazandı . Alternatif Abou Bakar'ın adı gündemde.

Ali Ece'nin sözleri:

Önceden biliyordum, büyük tesadüf, bende casinosezar bu Nederland 74 forması vardı, gidip onu giydim. Beşiktaş menajerlerinden biriyle yemek yerken tabii ki gözleri takıldı ve Weghorst'u seviyorum dedi, Weghorst giderse nasıl tepki verirsiniz? diyelim mi Fasulyeyi ağzından çıkardın mı? İstersen anlatayım dedim.

Weghorst çok iyi bir profesyonel oyuncu ve sonra tüm açık sözlü Hollandalı futbolcular gibi Valerien İsmael döneminde de, Şenol Güneş döneminde de Türk futbolunun böyle bir oyuncuya ihtiyacı var, tribünde hiç oynamadı Top oynadı oynadı tribünlerde çok beğendiler, deve direk pankarta çarptı, büyük tepki verdi yani Hollandalı teknik direktör Eric Ten Hag'ın çalıştırdığı Mr.United, 30 yaş üstü Evet, Messi'nin üzerinde çok büyük etkisi var.

Kısa sürede bir B planınız olacak. Asla duygusal olmayacaksın, ona teşekkür edeceksin. Mesela Mario Gomez'den sonra Abu Bakar oynamadı ama devre arası var, Mario Gomez'i beklemek var, eşiyle bir uzlaşma süreci var, bu onun pop kültür unsurlarını casinosezar giriş yorumlaması vs. Beşiktaş'ın efsane oyuncularından biri oldu. Bu olursa Ebu Bekir'in üçüncü devri olur.

Şimdi, Weghorst'un parasıyla oraya gidip gitmediğimizi merak ediyorum. Weghorst giderse Muleka ve Cenk oynayabilir mi acaba, peki Abu Bakar Süper Lig'de 10 üzerinden 9.Muleka ile Cenk 10'a 7-8 gidebilir ama Ghezzal gibi top sürmediği sürece Aboubakar yine de 10'a 7 yapabilir. Beş yıl önce Del Ali kadar etkili oynayabilen bir oyuncu olan Ghazal'ın yokluğunda Ghazal'ı öne alabilir misiniz, Ghazal geldiğinde onu pivotun arkasına koyabilir misiniz bilmiyorum. Bu oyuncu için benim tespitim Hakim Ziyech'tir.