Şenol Güneş gibi tecrübelere rağmen oyuncunun eski seviyesine dönmesi zor

Beşiktaş'ın takviyeye ihtiyacı var. İlk olarak, Ghezzal'ın oyununu kontrol etmesi için hücum hattında bir oyuncuya ihtiyacımız var. Masuaku sol kanat olarak değerlendirilmiyorsa net bir takviye gerekiyor. Beşiktaş iyi bir 11 puana sahip ama sezonun ikinci yarısı çok zor olacak ve her an devreye girebilecek başka isimler olmalı. Açıkçası siyah beyazlı takımlar rakiplerinden daha sıkı bir rotasyona sahip. Bu durumda ya devlet safları güçlendirmeli ya da Şenol Hoca küçük bir mucize gerçekleştirmeli. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, amatör branşlara destek veren şirket ve yöneticilerinin Vodafone Park'taki tanıtımında konuşuyor. AHMET NUR CEBİ AÇIKLADI “Futbolun ekonomik olarak çok önemli olduğu bir dönemde sponsorlar yanında olmaya çalışıyor. Amatör Branş'ın destekçileri de onları canı gönülden ve hiçbir karşılık beklemeden destekliyorlar. Genç sporcularımızın desteğiyle Beşiktaş'a geldiğimiz günden itibaren amatör sporun yükünü taşımaya devam ediyoruz. Son çıkan spor kanununa göre bu spor bölümlerine kendi gelirleri dışında dışarıdan destek olmamız baykolik mümkün değil. Futbol oynayacak kadar para verse ve siz isteseniz de amatör branşa veremezsiniz. Bu bir suç. “Kadın futbolu biliyorsunuz çok popüler oldu. Her yerde, kadınların sayısı erkeklerimizden çok daha fazla. Yakında sonsuza dek önümüzde olacaklar. Taç. Her şeyi hak ediyorlar.

Ne amatör olabiliyor ne de profesyonel. Çünkü gelir neredeyse 0'a yakın. Stadyuma girdiğinizde birisinin getirdiği 5-10 çocuk gelip tezahürat yapıyor. Salonda 20 kişi yok. Ücret 10 ila 20 lira. Kapıdaki tek güvenlik görevlisini karşılayacak maddi imkânları yoktur. Mutluluğu istiyorsan, nasıl acı çekileceğini bilmelisin. Diğer sorulara bakarsanız yarışmacılarımızın isimlerini vermek istemiyorum, arkalarında büyük bir sponsorları var, şirketin basketbol takımına aitler. Beşiktaş bir şirkete ait olmadığı için kendi camiasının desteği ile baykolik giriş başarılı olabilir. Akatlar dolacak. Oradaki ilgiye göre yönlendirmeler gelecektir. Bizim açımızdan basketbolu düşündük, bu sonuçlar çok hızlı gelişti. "Bandırma sporcularından ne kadar motive olduğumuzu gördünüz. Bazıları NBA'e gidiyor, çok paraya başka takımlara gidiyorlar. Satılan çocukların yüzde 10'unu ödedik.