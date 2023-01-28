Şirketlerle yirmi beş anlaşma yapmak yerine

Dört veya beş yüksek profilli ve saygın şirketin yüzü olmaya ne dersiniz? En iyi araba, en iyi saat veya en iyi giyim firması ile ilişkilendirilmeyi tercih ederim. Çok fazla ürün varyasyonunu temsil ederseniz, hedef kitlenin kafası karışır ve mesajınız belirsiz olur. En iyi veya en prestijli şirketler, sahada ve saha dışında yalnızca en iyi sporcularla bağlantı kurmak istediğinden, bu iki tavsiye birbirini tamamlar. Profesyonel yaklaşımınız, son çekiminizden veya iş görüşmenizden çok sonra insanların akıllarında kalıyor"

Türk futbolunda yabancı transferler Arjantinli Oskar ile başladı 1951'de İstanbul'dan Adallet'e taşınan Gallo, uzun soluklu golleriyle Türk taraftarların gözdesi tatubet oldu Arjantinli, tahta çıkarken ülkemizin ilk yabancı profesyonel futbolcusu olarak tarihe geçti.

2022-2023 sezonunda sahada 8 oyuncu + maç grubunda 14 oyuncu ve takım grubunda 21 oyuncu olacak Bu arada Türk futbol yöneticileri tabi ki yumruk atan Mantığı izlemeyi seviyor. Türk statüsüne yükselen futbolcuları kendi sığ sularına derin dalışlar sanarak rakamlar yanılmıyor.