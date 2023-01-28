Şirketlerle yirmi beş anlaşma yapmak yerine
Dört veya beş yüksek profilli ve saygın şirketin yüzü olmaya ne dersiniz? En iyi araba, en iyi saat veya en iyi giyim firması ile ilişkilendirilmeyi tercih ederim. Çok fazla ürün varyasyonunu temsil ederseniz, hedef kitlenin kafası karışır ve mesajınız belirsiz olur. En iyi veya en prestijli şirketler, sahada ve saha dışında yalnızca en iyi sporcularla bağlantı kurmak istediğinden, bu iki tavsiye birbirini tamamlar. Profesyonel yaklaşımınız, son çekiminizden veya iş görüşmenizden çok sonra insanların akıllarında kalıyor"
Türk futbolunda yabancı transferler Arjantinli Oskar ile başladı 1951'de İstanbul'dan Adallet'e taşınan Gallo, uzun soluklu golleriyle Türk taraftarların gözdesi tatubet oldu Arjantinli, tahta çıkarken ülkemizin ilk yabancı profesyonel futbolcusu olarak tarihe geçti.
2022-2023 sezonunda sahada 8 oyuncu + maç grubunda 14 oyuncu ve takım grubunda 21 oyuncu olacak Bu arada Türk futbol yöneticileri tabi ki yumruk atan Mantığı izlemeyi seviyor. Türk statüsüne yükselen futbolcuları kendi sığ sularına derin dalışlar sanarak rakamlar yanılmıyor.
Türk futboluna baktığımızda hep bir kısır döngü içinde özellikle dış yardım konusunda hep dışarıdan gelenlerin olduğunu görüyoruz. Gelelim bu günlere, futbolcuların, özellikle de yabancı futbolcuların 'ev' sorununu aşmış görünüyoruz, çünkü sanayileşmiş futbolun 'para' gerçekleri içinde, kulüplere böcekler yuvalanırken, kulüpler borca batarken, tatubet giriş işletmeler geri dönülmez durumlara batarken, yeni Football Journal'da yazılar çıkıyor ve para hikayeleri ilgi görmeye başlıyor. Bu durum göz önüne alındığında, "parayı kontrol altına almak bir deliyi kontrol altına almaktan daha zordur" haline geliyor. İnönü'ye özel jetle seyahat. Yusuf-Ernst modelini alırsınız. Şenol Güneş çok çalıştı ama sonuna kadar koşarsanız. Oradan, ikincilik için Şampiyonlar Ligi'ne bağlanacaksınız. Sen Beşiktaş'sın ve ancak sen bitti dersen biter. Fenerbahçe'ye gitmeden içeride Galatasaray oynayacaksın. İkisine de kaybedeceksen, şampiyonluk mücadelesinde aktif olmayacaksa, bu adama soracaklar, neden yönetim olarak varsın? Oklar sana döndü, Şenol Güneş'e küçük bir kalkan yaptın, bazı oklar seni işaret ediyor. Kabul et kardeşim, sen de harika bir oyuncusun, deve değil. Zihinsel yorgunluğu kendi avantajınıza çevirmelisiniz.