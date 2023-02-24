Siyah Beyazlılar bu sezonki 5. yenilgisini aldı
Beşiktaş'ın evinde bulunan AKATLAR'da basketbolda çok şey kazandılar, bu sezon 3 maçın 3'ünü kaybettiler ve 2 galibiyetlerini kaybettiler. Eskiden basketbol dünyasında çok konuşulan bir takımdı ama son yıllarda ciddi bir çöküş içerisine girdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mali sorunlarla karşı karşıya olsa da takım yedi maç sonra 16 takımlı ligde 13. sırada. Taraftarlar, teknik direktör Ahmad Kandemir ve basketbol şubesine sosyal golazo medyadan istifa çağrısı yaparak yönetime yanıt verdi. Uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden Yılmaz Vural, eski öğrencisi Samet Akaydın'dan bahsediyor. Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bilinen başarılı stoperle ilgili Takvim'e konuşan Vural, "Fırsat olabilir. Koordinasyon sıkıntısı yaşanmayacak. Doğru transfer olacak."
"ŞİMDİ SAMET"
Vural, transferlerde birçok takımın adından söz ettirdiği Akaydın hakkında şunları söyledi: "Samet Akaydın için böyle bir teklif gelirse değerlendirilmelidir. Çünkü belli bir yaşa geldi. 28 yaşında futbolcu. Büyük takımların aradığı bir oyuncu haline geldi. Kimse çıkıp 'Samet Akaydın'ı ben büyüttüm' demesin. Nedenmiş? Çünkü Samet azim ve çalışkanlığıyla yılmadan çalıştı. Belli bir olgunluk düzeyine ulaşmıştır. Şu anda kendisini kabul eden bir oyuncu. Adana Demirspor'un oyuncuyu temize çıkaracağını düşündüğünü söyleyen Vural, sözlerini şöyle sürdürdü: “Oyuncu artık bitti. Bu Adana Demirspor için ekonomik bir fırsat golazo giriş olabilir. Kulübümüzde 3 yerli oyuncumuz var. Beşiktaş, Fenerbahçe ve hatta Galatasaray'ın Samet gibi oyunculara ihtiyacı var. Adana Demirspoor'da birlikte oynayan Samet Akayden ve Tayyip Talha Sanucci'yi hatırlıyor Tecrübeli teknik adam topla ilgili şunları söyledi: “Tayyip Talha bizim oyuncumuz, Karabük'te. Demirspor'da da birlikte çalışıyoruz. O gerçekten harika bir karakter. uyumlu bir çocuktur. Tayyip Talha bazen pozisyon hataları yaptı. Topa bir erkekten daha fazla önem veriyor. Üstesinden gelinmesi gerekiyor. Tabii Beşiktaş kazanırsa iki yerli oyuncuyla oynayacak. Bu bir fırsat olabilir. Çünkü birbirlerini tamamlarlar. Uyumluluk sorunu yoktur. Doğru bir transfer olur. "Takımın büyük hedefi Samet Akaydın'ın diğer oyunculardan farkının ne olduğu sorusuna Vural, "Tabi bir fişte olması gereken her şey ondaysa.