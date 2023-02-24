Siyah Beyazlılar bu sezonki 5. yenilgisini aldı

Beşiktaş'ın evinde bulunan AKATLAR'da basketbolda çok şey kazandılar, bu sezon 3 maçın 3'ünü kaybettiler ve 2 galibiyetlerini kaybettiler. Eskiden basketbol dünyasında çok konuşulan bir takımdı ama son yıllarda ciddi bir çöküş içerisine girdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mali sorunlarla karşı karşıya olsa da takım yedi maç sonra 16 takımlı ligde 13. sırada. Taraftarlar, teknik direktör Ahmad Kandemir ve basketbol şubesine sosyal golazo medyadan istifa çağrısı yaparak yönetime yanıt verdi. Uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden Yılmaz Vural, eski öğrencisi Samet Akaydın'dan bahsediyor. Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bilinen başarılı stoperle ilgili Takvim'e konuşan Vural, "Fırsat olabilir. Koordinasyon sıkıntısı yaşanmayacak. Doğru transfer olacak."

"ŞİMDİ SAMET"