Siyah beyazlılar için adeta ölümcül bir sınav haline getirdi

23 puanla 7. sırada yer alan Kartal, 3. sıradaki Adanad Millspoor'u 27 puanla yenmeyi başarırsa rahatlayacak. Üst düzey rekabete hakim olacak olan Siyah-Beyazlılar, kazanmaları halinde Adana Demirspor ile arasındaki puan farkını da bir puana indirecek. Siyah Beyazlılar da puan kayıpları sonrası tribünlerin tepkisinden korkuyor. Taraftarların düşük performans gösteren oyuncuları ve yönetimi protesto etmesi muhtemeldir. Siyah Beyazlılar, geçtiğimiz hafta Zilat'ta Şanlıurfa Spor ile oynadıkları Türkiye Kupası maçında İngiliz yıldız Dele Alli'yi kınamıştı. Beşiktaş, Süper Lig'in güçlü takımlarından Adana Demir Spor ile geçtiğimiz sezon her iki maçta da berabere kalmıştı. İstanbul'u 3-0 önde geçen Kartal, son dakika golüyle durumu 3-3'e getirdi ve maçı Adana'nın 1-1'lik galibiyetinde golle tamamladı. Özellikle bitcasino pozisyonunun tartışmalı olduğu ikinci yarıda oyun rekabetçi ve gergindi. Siyah beyazlılarda sol bek arayışı hızlandı, orta saha, kanat ve bek konuşuluyor. Daha önce gündemde olan Yahia Attiyat Allah konusu ciddileşmeye başladı. Seth'in Fas milli takımında arkadaşı olan 27 yaşındaki futbolcu için ülkesinde de iddialar duyulmaya başlandı. Hatta devre arasında oyuncuların Beşiktaş forması giyeceği belirtildi.

Kaynaklar, Fas ekibi Wydad AC'de topu taşıyan oyuncunun takımına büyük bir gelir sağlayacağını öne sürerek, "Ocak ayı Wydad için bereketli geçecek. Sol kanat için kesin 2.5 milyon değerinde. istiyor. Henüz ülkeyi terk etmemiş olan Şit diyor ki: Allah'ı kendisini Türk takımına almaya ikna etti. Fransız tarafı Nice'in Atiyat'ı istediğini ancak geç bitcasino giriş kaldığını da sözlerine ekledi. 1,76 fitlik sol bekin piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon Euro. Faslı Beşiktaş defans oyuncusu Romances, RMC Sports Radio'da sert açıklamalarda bulundu.O da çok çabuk havaya girdi, herkes gibi hazırlanmak için çok az zaman kaldığını anladı. İngiliz futbolcu son 3 sezonda sadece 7 gol atıp 6 asist yaptı. Dele Alli'nin Beşiktaş'taki geleceği, geçmiş performansları için mumlara bakarken merak uyandırıyor. Fikstür haberlerine göre, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın transferi Dele Alli hakkında çarpıcı istatistikler ortaya çıktı.