Sözleşmeli öğretmen maaşı Kaç TL? Yeni Başlayan Sözleşmeli öğretmen maaşı!

Sözleşmeli öğretmen maaşları , her yıl belirli bir oranla artırılır. Peki bu yıl 2023 sözleşmeli öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar.

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasıyla öğretmen ve memura yapılacak zam oranları belli oldu. Zam oranlarını bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Böylece öğretmen maaşları belli oldu.

Bölge Gündem’in haberine göre en düşük öğretmen ücreti 9 bin tl oldu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NE KADAR MAAŞ ALIR?

Sözleşmeli öğretmenlerin kıdemlerine göre brüt sözleşme ücretleri değişkenlik göstermektedir. Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları kadrolu öğretmenlerle hemen hemen aynı orandadır. MEB tarafından istihdam edilen sözleşmeli öğretmenlerin maaşları 9 bin TL ile 10 bin TL bandındadır. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapılır.

DÜŞÜK SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞI NEDİR?

En düşük öğretmen maaşı ortalama 9 bin TL bandındadır.

2023 zamlı öğretmen maaşları (Kıdeme Göre)

1/4 Öğretmen maaşı 14.741,48 TL

2/1 Öğretmen maaşı 14.392,13 TL

3/1 Öğretmen maaşı 13.870,089 TL

4/1 Öğretmen maaşı 13.795,11 TL

8/1 Öğretmen maaşı 13.090,88 TL

9/1 Öğretmen maaşı 12.558,54 TL

Daha ayrıntılı bilgi için; https://www.bolgegundem.com/sozlesmeli-ogretmen-maasi-2021-sozlesmeli-ogretmen-ne-kadar-maas-alir-1421151h.htm

Kaynak: Bölge Gündem Haber