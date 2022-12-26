Sözleşmesi bulunan Deniz Undav

Gelen teklifleri değerlendirerek kulüpten izin istedi. Galatasaray'ın ilk planı sezonu Icardi, Dembele ve Deniz Udav rotasyonuyla bitirmek.

243 maçta 116 gol atıp 53 asist yapan 26 yaşındaki Deniz Udav, Türk devlerinin hedef tahtasına girdi.

Türk pasaportu var

Türk pasaportuna sahip olan ve Almanya milli forması giymeyen Deniz, sırasıyla Werder Bremen, Wech ve Havers Brunswick II takımlarında forma giydikten artemisbet sonra 2017 yılında Braun'a transfer oldu. Bir yıl sonra Meppen'den imzalanan Deniz Udav, burada gösterdiği iki yıllık performans nedeniyle Union SG adına Belçika'ya geçti ve iki yılda çıktığı 70 maçta 45 gol kaydetti.

7 milyon avroya aldılar

Ocak ayında Brighton'a 7 milyon avroya imza atan forvet, sezon için eski kulübünden kiralık. Deniz, bu yaz başında katıldığı yeni ekibin beklentilerini şu ana kadar karşılayamadı.

Sözleşmesi 31 Mayıs 2024'te sona eren Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt, Galatasaray'dan kovuldu. Hollandalı futbolcunun ayrılma isteği Galatasaray'ı şaşırttı.

DEVREDEN SONRA AÇIN

2022/2023 sezonu Okan Burak'ın yönetiminde devam ederken, Galatasaray da kadrosuna önemli yıldızları kattı. Dries Mertens'in Napoli ile olan sözleşmesi sona eriyor, PSG'den Mauro Icardi, Arsenal'den Lucas Torreira, AZ Alkmaar'dan Frederik Midtjsö, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı, Porto'dan Sergio Oliveira, Altay'dan Kazımcan, Lyon'dan Leo Dubois ve Norwich City'nin sözleşmesi sona erdi. Milot Luttant'ı bu kez sarı-kırmızılı ilan etti.

Sezona kötü başlamasına rağmen Galatasaray, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i aldığı yeni galibiyetlerle puan farkını ikiye indirdi. Huang Hongjun bu iki zorlu maçta rakip filelere 9 gol atsa da 4 kez kendilerini direkte mahsur buldular. x

Yunus Ceket

Milot Rashika zamanla formunu devam ettirerek ilk 11 maçına Alanyaspor karşısında çıktı ve 71 dakika sahada kaldı.