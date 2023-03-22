Su Geçirmez Branda Kumaşlar Hangileridir?

Su ile temas ettiği anda oldukça dayanıklı ve korunaklı olan branda kumaşı üretim aşamasında son derece dayanıklı ve sağlam şekilde üretilir. Suyu itici olan dokuma özelliği ile su geçirmemekte ve bulunduğu alanda koruma etkisi göstererek su açısından rahatsızlık yaşatmaktadır. Birden çok çeşidi ile hem kullanım alanına hem de kullanım amacına hizmet etmekte olan bu ürünler çok çeşitli şekilde türelerine ayrılmaktadır.

Rahat şekilde kullanım sağlamakta olan branda çeşitlerinin hemen her soruna ve olumsuz duruma karşı dayanıklı ve dirençli olması da kullanım aşamasında müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Kumaşa verilmekte olan su geçirmez özellik imalat sırasında ya da imalattan sonra mümkün olmaktadır. Bu kumaş türlerinin varlığı sayesinde de insanlar yağmura, suya ya da herhangi bir duruma karşı eşyalarını en konforlu ve kaliteli şekilde kullanabilirler.

Hem uygun fiyat sunan ve maddi açıdan zorlamayan fiyatlandırması sayesinde kişiler bütçe dostu şekilde bu ürüne sahip olabilirler. Sıvılara ve de suya karşı dayanıklı olan branda çeşitleri de kişiler için son derece uygun olmakla beraber istenilen şekilde kullanıma tabi tutulabilir. Branda kumaşı fiyatları oldukça uygun ve cazip fiyatlarda sunulması sayesinde isteyen ve ihtiyacı olan herkes tarafından kolaylıkla ve rahatlıkla alınabilir.

Branda kumaşlarının çeşitleri ve modelleri oldukça fazla olduğu için kişiler istedikleri şekilde tercih yapabilirler ve kullanabilirler. Bu durumda insanların en çok tercih ettikleri ve su geçirmez özellikleri olan branda çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

Nefes Alabilen Kumaş

Yüzeyin altına geçmeye çalışmakta olan sıvılar ve su için özel olarak üretilmiş olan nefes alabilen branda kumaşlar vardır. Branda kumaş çeşitleri içinde en çok tercih edilme alanı bulan bu ürün yağmur ve kar suyunu engelleme ve önleme özelliğine sahiptir. Özellikle yağmurluk montlarda, açık hava için kullanılan spor kıyafetlerinde, çadırlarda ve diğer eşyalarda da bu kumaş kullanılır.

Su Geçirmez Lamineli Yağmurluk Kumaş

Su geçirmez olan kumaşlar içinde yağmurluk kumaşlardan da bahsetmek son derece mümkün olur. İnce yağmurluk kumaş modelleri her durumda suya ve yağmura karşı dayanıklı olmakla beraber branda çeşitleri içinde kullanıldığında kullanım amacına hizmet etmektedir. Sentetik laminelerin kullanılması ve kumaşlarda üretim esnasında bulunmasından dolayı asla su geçirmez olan özelliği bulunur. Naylon kumaş benzerindeki kaygan bir dokuya sahip olduğundan da kullanımı kolay ve rahattır. Su geçirmez kumaş içinde yer alan kumaş türünden bu ürünü de tercih edebilirsiniz.

Su Geçirmez Astarlık Kumaş

Kış aylarında tekstil atölyelerinde oldukça uğraşılan ve kişiler için önem arz eden bu kumaş türü de su geçirmez özelliğe sahiptir. Hem branda olarak hem de kişilerin hangi amaçla kullandıklarına bağlı olarak kulanım amacına göre tercih edilir. Su geçirmez branda kumaş sayesinde kişiler tüm eşyalarını yağmurdan, kardan ve herhangi bir sıvıdan koruyabilirler. Hem sıcaklık hem de kuruluk sağlayan özellikleri de vardır.

Branda Akrilik Kumaş Fiyatları Nedir?

Branda akrilik kumaş hazır giyim sektöründe branda gibi değişik kullanım alanlarında tercih edilmektedir. Bundan dolayı kişiler için oldukça kullanışlı ve konforlu olan bu kumaş türü son derece uygun ve de cazip fiyatlıdır. Kolay deforme olmaması ve kişilerin ihtiyaçlarına yanıt vermesi ile de oldukça tercih edilir.

Fiyat açısından zorluk çıkarmayan ve maddi açıdan uygun fiyata bulunabilen bu kumaş türü oldukça tercih edilebilir olan türlerdendir. Branda akrilik kumaş fiyatları son derece uygun ve de kişilerin bütçesine hitap edecek şekilde olmaktadır.