Takım üyeleri 3'erli gruplar halinde salonda sportif performans testi yaptı

Provanın ikinci bölümünde 6'lı gruplar halinde kortta futbol maçı ve tenis oynadılar. Akşam sahada yapılan antrenman çalışmaları tamamladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün Nevzat Demir tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Güneş, sezonun başında İngiltere'den Everton'dan kiralık olarak aldığı Dele Alli için, "Alli futbol kariyeri maksatbahis dibe vurduğunda oynayabilir. Sen benim için adım at, ben de senin için adım atarım." Üç adım" dedim. Gomez geldiğinde o tutku ve istekle işe gelmeseydi milli takıma gelemezdi. Dele Alli çok daha genç. İşinde kendini çok geliştireceğini düşünüyorum. "

Güneş'in Dünya Kupası tatili sona erdikten sonra İngiltere'nin Nevza Ted'de bir araya geldiği anlaşıldı. 2 saatin üzerinde değirmen tesisi. Başarılı hoca, "Seni burada görmek hiç iyi değil! Keşke şimdi Katar'da olsaydın. Eskisi gibi milli takımda olmalısın. O zaman takımın beyni olacaksın. Seninle Bunda Bunda" dedi. takıma girmenin zor olması durumunda, birçok örnek var. Mario Gomez, Ricardo Quaresma, bulan Şenol Güneş, teknik direktör transferi talep etti. Siyah beyazlılar scout listesinde, Danimarkalı sol bek Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Beşiktaş'ı ara transfer döneminde hareketlilik bekliyor. Milli takıma döndüler, transferler yaptılar. şimdi siz. Durumunuza bağlı olarak fonları geçici olarak transfer edeceğiz. Kalite olarak saydığım oyuncuların hiçbirinin gerisinde değilsiniz, öndesiniz. " Chenore'nin kendisiyle konuşmasının ardından konuşan Ali, "Sizi çok iyi anlıyorum. İzin günümde özel hocayla çalışıyorum. Oyun maksatbahis giriş ve fizik birikimimi devre dışı bırakıp beklentilerinizi karşılayacağım.. Görmeseydim" dedi. Kendi gözlerimle dönüş biletimi iptal ederdim." Dünya Kupası sezonunun ardından transfer işine başlayan Beşiktaş, sol bekte yedek kulübesinden çıktı. Masuaku'nun performansını yetersiz bulan Şenol Güneş, teknik direktör transferi talep etti. Siyah beyazlılar scout listesinde, Danimarkalı sol bek Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Beşiktaş'ı ara transfer döneminde hareketlilik bekliyor. Şenol Güneş, Masuaku'nun performansını yetersiz buldu. Güneş'in Kongolu sol bek ile yollarını ayırmak istediği söyleniyor. Bu ilk işaret olacak Güneş'in kararının ardından yönetim, Masuaku ile görüşmelere başlayacak.