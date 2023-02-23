Takuma Asano, Japonya'nın Almanya'yı 2-1 yendiği maçta golü kaydetti
Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Katar'da Kosta Rika, Japonya'yı 1-0 mağlup etti. İngiliz hakem Michael Oliver, Ahmed Bin Ali stadında görev yapıyor ve TRT1 ekranlarında canlı yayında. Oyunun çoğunda stil ve pozisyon alan Japonya, 81 maçta Keysher Fuller'ın golünü kurtaramayınca 1-0 kaybetti. Başarılı forvet Hakim Ziyech, Premier Lig'de Chelsea'de yedek kulübesinden çıkıp Avrupa'nın en büyük kulüplerinin dikkatini çekmesinin ardından casinomaxi takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, aralarında Premier Lig ve Serie A'nın da bulunduğu birçok büyük ligden teklifler aldı ve kararını maçın sonunda verdi.
Beşiktaş futbolcusu Seth Ziyech, Beşiktaş'ı ve taraftarları sürekli bilgilendirir ve siyah beyazlıları desteklemek için milli takım arkadaşlarının kararlarını kullanarak çok zaman geçirirdi. Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir'in tesislerinde kapalı ve saha içi çalışmalarla devam ediyor. FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, salon ve saha çalışmalarını BJK Nevzat Demir'in tesislerinde sürdürüyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen tatbikat 1,5 saat sürdü. Antrenman, teknik direktör Şenol Güneş gözetiminde, salonun aktivasyonu ile başladı.
Bugün saat 16.30'da siyah takım ve beyaz takım antrenmanlarına devam etti. Brezilya asıllı eski Türk futbolcu Mert Nobre, 2022 Dünya Kupası ve Süper Lig ile ilgili açıklama yaptı Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Keseris Spor, Erzurum casinomaxi giriş Spor ve Gensler forması giyen Billig ve Türk vatandaşı oldu Mert Nobre yanıtladı AA muhabirlerinden sorular Dünya Kupası'nı yakından takip ettiğini anlatan Nobre, "Brezilya her zamanki gibi. Bu kupa çok zor. Fransa, Almanya ve İspanya çok iyi. Arjantin ilk maçta iyi oynamadı ama hep öyleydi." favori Brezilya ilk maçta çok iyi oynadı. Onu çok seviyorum. Takım iyi gidiyor. Maalesef çok önemli iki oyuncu Neymar ve Danilo sakat. Şampiyon olmalarını istiyorum. " Brezilya'nın 4-5 futbolcusunun kariyerlerinde son kez Dünya Kupası'nda mücadele ettiğini kaydeden Melte Nobre, “Bu onların son şansı. Neymar bu sene PSG'de iyi bir iş çıkardı.