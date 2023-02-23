Takuma Asano, Japonya'nın Almanya'yı 2-1 yendiği maçta golü kaydetti

Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Katar'da Kosta Rika, Japonya'yı 1-0 mağlup etti. İngiliz hakem Michael Oliver, Ahmed Bin Ali stadında görev yapıyor ve TRT1 ekranlarında canlı yayında. Oyunun çoğunda stil ve pozisyon alan Japonya, 81 maçta Keysher Fuller'ın golünü kurtaramayınca 1-0 kaybetti. Başarılı forvet Hakim Ziyech, Premier Lig'de Chelsea'de yedek kulübesinden çıkıp Avrupa'nın en büyük kulüplerinin dikkatini çekmesinin ardından casinomaxi takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, aralarında Premier Lig ve Serie A'nın da bulunduğu birçok büyük ligden teklifler aldı ve kararını maçın sonunda verdi.

Beşiktaş futbolcusu Seth Ziyech, Beşiktaş'ı ve taraftarları sürekli bilgilendirir ve siyah beyazlıları desteklemek için milli takım arkadaşlarının kararlarını kullanarak çok zaman geçirirdi. Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir'in tesislerinde kapalı ve saha içi çalışmalarla devam ediyor. FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, salon ve saha çalışmalarını BJK Nevzat Demir'in tesislerinde sürdürüyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen tatbikat 1,5 saat sürdü. Antrenman, teknik direktör Şenol Güneş gözetiminde, salonun aktivasyonu ile başladı.