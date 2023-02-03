Tayyip Talha Sanuç, eski kulübüyle çıktığı ilk maçın ardından açıklamalarda bulundu

"Kazanmak önemli ve bunu alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 2022'nin son maçı ve yeni yılın bize mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Taraftarların da yeni yılı kutlu olsun." Ligdeki konumumuzdan memnun değiliz. Tepki vermemiz gerekiyordu. Takımda bir aile ortamı var. İyi oyuncularımız var. Sahada hırsımızı ve agresifliğimizi gösterirsek sonuç alırız. Tayyip Talha, "Ailem için kalp yaptım" dedi. İlk defa maça geliyorlar. Bu bir şans. Umarım hep biz kazanırız. Bu sözlerle konuşmasını bitirdi.

Maç hakkında yorum yapan Josef de Sousa, "Takımı tebrik ediyorum... Harika bir takıma karşı oynadık ve önemli bir galibiyet aldık. Çok çalışıyoruz. Eksiklerimiz vardı ve ikinci golü de atabilirdik. Yılın son yarışını kazanmak önemli. Merakla bekleyeceğiz" dedi. Aynı zamanda önemlidir. Ligin en iyi takımlarından Adana Demirspor betonred ikinci kez mağlup oldu. Onları yenmek kolay değil. Destekleyenlere teşekkürler. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Bu üzücü bir haber ama hayat bir yerde bitiyor. İdol bir isimdir. Böyle büyük bir ismin öldüğünü kabullenmek kolay değil. Bailey belki de tüm zamanların en büyük efsanesidir. Onu her zaman hatırlayacağız. ’ sözleriyle konuşmasını bitirdi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Beklentileri karşılamadı"