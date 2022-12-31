Tech Masters Nedir?

Tech masters, teknoloji alanında kendini ilerletmek isteyen kişiler için Zoom üzerinde düzenlenen ücretsiz ve canlı olarak gerçekleşen bir eğitim programıdır. Birbirinden farklı yazılım eğitimlerinin alındığı bu eğitim programlarının süresi 4-8 hafta arasında değişkenlik gösterir. Kişiler bu eğitim programlarından 30-60 saat arası değişen bir eğitim programlarına katılır. Öğrenciler seçtiği eğitim programına katılarak alanında uzman olan eğitmenlerden eğitimlerini alır. Kişiler seçtiği 3 farklı Tech masters bootcamp eğitim programına katılma imkanına sahip olur. Öğrenciler aldığı eğitimlerinin yanı sıra proje de geliştirerek bilgilerini hayata geçirme deneyimini yaşama imkanına sahip olur

Tech Masters Programına Kimler Katılabilir?

Tech Master bootcamp program, yazılım sahasına yeni yeteneklerin katılmasına olanak sağlamak amacıyla Kariyer.net platformunun hayata geçirdiği bir eğitim programıdır. Tech masters bootcamp eğitim programına katılmak isteyen kişilerin yeni mezun olmuş ya da olacak, birkaç sene içerisinde mezun olacak kişilerin katılabildiği bir eğitim programıdır. Teknoloji alanında kariyer hedefi olan ve bu alanda ilerlemek isteyip tam zamanlı bir işte çalışmayan kişilerin katılım sağlayabileceği tech masters eğitim programı ile veri bilimi, oyun geliştirme gibi pek çok alanda eğitimlerin verilmesi sağlanır. Tech masters, yazılım programına yeni başlayan ve güncel teknolojiler alanında donanım sahibi olmak isteyen kişilerin de katılabileceği bir programdır. Bunların yanı sıra belirli bir yazılım alanında yetkinlik sahibi olmuş ve kendine farklı yetenekler katmak isteyen kişiler de bu eğitim programına katılabilir.

Tech Masters Programının Avantajları