Teknik direktörlük kariyerine başkentte başlayan Montella

Corriere dello Sport'un sahibiyle yaptığı röportajda Galatasaray'ın genç yıldızını büyükleriyle tanıştırdı.

Romanların bir başka favorisiyim

48 yaşındaki oyuncu, "Hala bir Roman taraftarıyım. Roma'da doğup büyüdüm. Muhtemelen başka bir takıma imza atmazdım. Kız kardeşlerim bile Roman taraftarı" diyen 48 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti: "Ben Roma'yım. Kolay bir hayatım yok. Çok fazla kilit oyuncu yaralandı; Dybala ve Spinazzola. stadyumda. Atmosfer her zaman mükemmeldir. Takımın Mourinho yönetiminde başarılı olacağını düşünüyorum. Yunus Akgün'ü Roma'da dopinbet önerebilirim. Şu anda Grand Palace'ta mutlu değil, ama fantastik yeteneği olan bir hücum oyuncusu,"

Fenerbahçe'nin yıldızı 17 yaşındaki Ardagule, Avrupa'da hâlâ tanınan bir isim. Bundesliga ve birçok Premier Lig kulübü, Arda Güle'yi izliyor. A Milli Takım formasını ilk kez Çek Cumhuriyeti ile oynadığı hazırlık maçında giydi Teknik Direktör İrfan Buz, Arda güncellemesini paylaştı

Son 16'ya kaldı

Rennes, Larnaca AEK ve Kyiv Dynamo ile birlikte Fenerbahçe, B Grubu'nu 4 galibiyetle birinci tamamladı. ve 2 beraberlik. Grup aşamasında elini kolunu bükmeyen sarı-lacivertli ekip, 14 puan toplayarak A Milli Futbol Takımı'na büyük katkı sağladı. Fenerbahçe kalesinde 7 gol görürken 13 gol kaydetti.

İsa'nın yönetiminde 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, mevcut ligde iyi bir performans sergiledi ve şu anda 29 puan topladı.

ARDA SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL ŞARTLAR

Fenerbahçe'nin kesinlikle Ardagüle'den ayrılmaya niyeti yok. 17 yaşındaki oyuncunun sadece yeni bir sözleşme imzaladığı için serbest oyuncu ücreti 20 milyon avro. Genç yetenek bu sefer 1500 dakika oynamazsa tazminat 5 milyon euroya düşecek. Napoli, Ocak ayında kendisine 20 milyon euro teklif ederek onu ikna edebilir ve Arda'ya sezonu Fenerbahçe'de bitirmesini teklif edebilir. Geçtiğimiz günlerde Tottenham ve Dortmund'un da dopingbet giriş lacivertli sarı-lacivertlilerde genç yıldızla yakından ilgilendiği aktarılmıştı.

ARDA tarih oldu!

Emir'e

Gaziantep, daha sahaya adım atmadan Arda'nın adını selamladı. Yıldız adayımız topu ayağına her koyduğunda bir alkış tufanı oluyor. İlk 11'de Samet Akaydın ve Onur Bulut, 59'da ise Tayyip Talha Sanuç, Arda gibi ilk kez milli takıma girdi ve çok iyi bir performans sergiledi. Emirhan İlkhan ise heyecanı önümüzdeki maçlara sakladı.