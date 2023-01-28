TFF ve kurumları ne durumda

Örneğin TFF'den Hamit Altıntop yaptığı son açıklamada "VAR kayıtlarını ifşa ederek mahremiyetimizi koruyoruz. Bunu ne kadar şeffaf, vicdanlı ve çalışkan olduğumuzu vurgulamak için yapıyoruz. Bu bir istisnadır" açıklamasını yaptı. Terim olarak bir çelişkidir. Bu yüzden sadece iki maçta şeffaf olmaya karar verdiler. Şeffaflık hala istisna olacak mı?

TFF Başkanı Büyükekşi, VAR kayıtları ortaya çıkan her iki pozisyon için de "siyah beyaz" ifadesini kullandı. Aynı zamanda bir tür itiraftır. Hakem, Nkudu'nun davranışını "şiddetli değil" olarak nitelendirdi. Zihniniz neden bu kadar açık? Nedense başkanın algısı formasının rengine göre değişiyor.

Mesela siyah-beyazlı pozisyonlar arıyorsanız Beşiktaş'ta aklınıza ilk olarak Antalya, Ankaragücü, Adana Demirspor gelse derim. Tabii adalet, eşitlik, şeffaflık cashbet vs. bu ülkede istisnadır. Kendinizi kurtarmak ve kocanızı iyileştirmek esastır. Liberty Press yazarlarından futbol yorumcusu Mehmet Arslan, Beşiktaş transfer programı hakkında yazıyor

Weghorst tartışmasız son yıllardaki en başarılı transfer. O sadece bir forvet değil. Takımın nabzı. Pes etmemenin gücü. Bu bağlamda, başarılı forvetler bile onun gidişinin bıraktığı boşluğu doldurmakta zorlanacaklar. Bu zorlu süreçte Beşiktaş'ın yüzleşmek cashbet giriş istemediği bir veda olacaktır. Beşiktaş geçen hafta Kasımpaşa'yı mağlup etse de maç sonrası Weghorst'un ani ayrılık kararı tartışması siyah-beyazlıların Wanted More galibiyetinden beter oldu. Dürüst olmak gerekirse, hiçbirimiz bunun olmasını beklemiyorduk.

Buradan anladığımıza göre Hollandalı'nın takım arkadaşlarından hiçbiri golünün ardından yanına gitmemiş; Weghorst ayrılma kararını ekiple paylaştı. Böylece hoşçakal dedi! Yani dün sözleşmenin feshi sadece bir formaliteydi. Wout Weghorst iyi bir hücum oyuncusu... kedinizi 3,5 aylıkken Beşiktaş'a gerçekten aşık ediyor.

Anladığım kadarıyla ilişkilere değer veren bir kişiliğe sahip. Beşiktaş için attığı goller ve asistleri kısa sürede taraftarların favorisi oldu. Dünya Kupası golleri Beşiktaş markasına değer kattı. Beşiktaş'tan bu noktada ayrılmak elbette hepimizi üzüyor ama gerçeklerle de yüzleşmemiz gerekiyor. Bu olaya Weghorst'un bakış açısından bakacak olursak; 31 yaşındasın ve dünya devleri Manchester United için oynama şansın var, tabii ki o bunu almak ister miydi? Yapabileceğimiz tek şey ona gelecekteki futbol kariyerinde başarılar dilemek.