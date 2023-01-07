Tongkai Messi unutulmadı

Bordo mavili takımın efsane isimlerinden Tuncay Mesci aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümü vesilesiyle unutulmadı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1947 doğumlu Tuncay Mesci, İdmanocağı, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Mersin İdman Yurdu'nda forma giydikten sonra 1974-75 Labzonspor'da forma giydi. 1975-76 sezonunda efsane futbolcumuz Tuncay Mesci seçildi. 1. lig takımımızda yer alan ve Kıbrıs Barış Kupası bahsimvar finalindeki tek golü atarak bize kupalar kazandıran A Milli ve Umut Milli'de de başarılı olan Messi, Beşiktaş'ta da forma giydi ve futbol kariyerine son verdi.

Fair Play Ödülü geldi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Fair Play/Fair Play Ekim Ödülleri'nin sahibi belli oldu. Trabzonspor, Fair Play/Fair Play Takım Ödülü'ne layık görüldü. İşte TFF'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklama:

“Sosyal sorumluluk gösteri projelerine imza attı; Bartın maden faciasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerine 'Elleri Kurtarın' yardım kampanyası başlatarak destek oldu ve Uğurcan Çakır'a Bercy Ketaş'ın 'Takım Ödülü' adlı oyununu müzayede ile sattı. Ekim ayında kurallara uyulmasına güçlü destek veren Trabzonspor taraftarlarının olumlu performansı."

Trabzonspor Kupa Geliri

Uluslararası Futbol United daha önce Katar'da yapılacak Dünya Kupası öncesinde organizasyona oyuncu gönderen kulüplere ödeme yapacağını açıklamıştı. Bundan sonra Blues of Bordeaux, daha önce takımda forma giyen Andreas Cornelius ile Larsen bahsimvar giriş ve Gomez'e kurallara uygun olarak ödeme yapacak. Trabzonspor, 3 oyuncu için toplam 175 bin dolar getirecek.

Defans Adrian Suter

Karadeniz kendisine bir lakap bulmuş, başarı için zorlamaya devam etmiş ve onu gol krallığında zirveye taşımıştır. Trabzonspor Yönetimi'nin Romanya'da FCSB forması giyen Adrian Sut'u kadrosuna kattığı açıklandı.

Romanya temsilcisi Gigi Becali, Storm'un yıldız oyuncuyu istediğini doğruladı. Blues of Bordeaux, 23 yaşındaki bir numaralı libero için başlangıçta 2 milyon € teklif ederken, bunun yetersiz olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek için yoğun çalışmalarına devam ediyor. Vincent Abubakar'ın emeği geçen Sarı Lacivertliler kadrosuna iki yeni isim daha eklendi. Görev sürem sonunda sözleşmeleri sona eren iki ismin durumunun yakından izlendiği öğrenildi.