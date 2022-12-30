Torino Öğretmenleri Rossi'yi Çok İstiyor

Valencia'nın bölgedeki çocuk ölümlerini durdurmak için FIFA'dan, sponsorlardan ve ülkenin Futbol Federasyonu'ndan gelen tüm bonusları kullanacağı bildirildi. 33 yaşındaki forvetin bu maçtan en az 150 bin euro kazanması bekleniyor.

İtalyan Torino, Fenerbahçe'de forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin peşinde. İtalyan basınına göre, Torino teknik direktörü Ivan Juric, 24 yaşındaki oyuncunun takımına katılmasını istiyor ve Rossi, transferde önceliği olarak İtalyan pasaportunu gösteriyor.

Trabzonspor'un sezon başında Real Betis'ten transfer ettiği İspanyol savunma oyuncusu Marc Baltra, Çin Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor medyabahis arasında oynanan maçta burnundan darbe aldı. Maç sonrası yapılan incelemelerde Bartra'nın burun kıkırdağının hasar gördüğü belirlendi. Tedavisine başlanan oyuncu, tedaviye yanıt vermemesi ve nefes almakta güçlük çekmesi üzerine İspanya'nın Barselona kentinde ameliyata alındı.

BATRA'nın fiziksel durumu hakkında açıklama

Trabzonspor, İspanyol stoperin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp doktoru Halil Polat'tan yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Marc Bartra, Konyaspor ile oynadığımız maç sırasında kulak burun boğaz uzmanı tarafından burnuna darbe aldı, yapılan muayene ve görüntülemeler sonucunda burun kıkırdağında hasar (septum deviasyon nazal) tespit edildi ve çoğunlukla Medikal Dikkat tavsiye edildi.Ameliyat kararı alındı.Bunun sonucunda oyuncumuz Barcelona'da başarılı bir operasyon geçirdi. Tedavinin seyri ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde verilecek. Fenerbahçe, Dünya Kupası tatili öncesi Portekiz dünya teknik direktörü Jorge Jesus medyabahis giriş liderliğindeki Premier Lig'de 14. haftayı 29 puanla lider tamamladı. Kurşun fırtına fırtına ile devam ediyor. devre başında 13 transfer yapıldı.

William Aarau, Joshua King, Joao Pedro, Batshuayi, Bruma, Emre More'u kadrosuna ekleyen sarı-lacivertli ekip, mola planları da yapıyor. Sarı lacivertli takımın teknik lideri Jesus, eksik olduğuna inandığı bölge isimlerini yönetime iletmiş olsa da, bu dönemde meydana gelen bölünmeleri önlemek için alternatif isimleri de dikkatle değerlendirdi. Fenerbahçe'nin birçok ismi İsa ile parlıyor ve birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekiyor. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılışı gelirken, Attila Szalai, Arda Güler, Diego Rossi ve There'den oluşan ikili Crespo gibi futbolcuların da ilgisini artırdı. Sadece Jorge Jesus ve Fenerbahçe yönetimi bu dönemde takımı bozmak istemedi.