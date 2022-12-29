Trabzonspor'un Kerem Fırtınası 1461

Naci Ünüvar, Lahtimi, Doğucan, Kerem Şen ve Emrehan Gedikli ile özel olarak ilgilenecek. Avcı, Crystal Palace ile Hull City arasındaki maçlar için bu oyunculara forma teslim edecek. Özellikle Kerem'in orta saha performansı takımın oyun planı için çok önemli.

1461 Bordeaux-Mavillille, Trabzonspor'dan Kerem Baykuş'a iki haftalığına kiralık gitti ve performansı etkili. 22 yaşındaki forvet, Uşakspor'a karşı attığı golle takımının isabet galibiyetini mühürlerken, aynı zamanda Balıkesirspor'a karşı rakip takımın golüne de iki kez patladı. Görevim sonunda Trabzonspor'a dönecek olan Kerem'in gelişimi yakından takip edilecek. Başarılı oyuncunun Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç Rus orta saha

23 yaşında 1998 doğumlu başarılı futbolcu artı 1 yabancı kotası pasosu. Abdullah Avcı'nın Rus isimlerle ilgili sonuçları umut verici. Baş antrenör Abdullah Afqi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada orta sahada sorun yaşadıklarını belirterek, "Rakip merkeze karşı oynayacak savunması güçlü bir 8 numaralı takımımız yok. Trabzonspor'da teknik direktör tarafından sık sık nakavt edilirken, önerilen isimlerden birinin de Daniel Utkin olduğu anlaşıldı. 23 yaşındaki Rostovlu yıldız, bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 3 gol 9 asist kaydetti. Orta sahanın her iki tarafında da görev yapabilen, hücumdaki etkinliği ve savunmaya yaptığı katkılarla dikkatleri isabet giriş üzerine çeken Utkin, Rusya milli takım formasını da giyiyor. Utkin 1998 doğumlu olduğundan daha genç olduğu için 1 yabancı kotası ekleyin. Trabzonspor'da 24 yaş altı yabancı oyuncu olmadığı için bu sonuç boş. Dolayısıyla 1998 doğumlu bir kişinin reşit olmayan oyuncusu ise aktif yabancı göndermesine gerek yoktur. Abdullah Avcı'nın Utkin ile ilgili sonucunu beklerken Trabzonspor spor futbol denetleme kurulu, oyuncuyu uzun süredir takip ettiklerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin hazırlıkları dünkü antrenmanda da devam etti. Altay Baindier ve Attila Salai, iç saha görevleri nedeniyle Jorge Jesus'tan ek izin aldıktan sonra dün kadroya döndüler. Eğitim oturumundan önce, İsa iki öğrencisiyle kısa bir görüşme yaptı ve onlara nasıl olduklarını sordu. Antrenmanın ilk bölümünde Huang Haimen, salonda fiziksel güçlerini ve dayanıklılıklarını tüketti. Sonra tüm takım sahada.