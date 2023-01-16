Transfer haberleri

Transfer haberleri
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Şimdiye kadar böyle bir sorumluluk almak istedim verilmedi, bazen aldım bazen de alamadım. Çoğu zaman sorumluluklarımı kabul ediyorum. Benden önce Selçuk'un ağabeyleri Arda, Burak ve Ömer kaptandı. Onlardan öğrendiğim, gördüğüm her şeyi takım arkadaşlarıma da aynı şekilde gösteriyorum. "

Transfer haberleriyle  ilgili konuşan yıldız oyuncu, "Transfer haberlerini yapan sizsiniz, başından beri bunları düşünmediğimi, futbolumu düşündüğümü söyledim. Her futbolcu kendi futbolunu ve kendisini  temsil etmek ister." Ben de istiyorum fenomenbet ama tek hedefim Galatasaray'da şampiyonluk" dedi. Altay Beindr'in form kartı, İrfan Kan Elibayat'ın sakatlığı sonrası hazırlık maçında gösterdiği performansla sona erdi.

Göztepe'den 1.2 milyon €'luk satın alma opsiyonuyla imzalanan Irrfan Kan, hazırlık maçında pazı yırtılmasını görmezden gelerek kaybettiği formunu geri kazandığını gösterdi.

Fryhead'in aktardığına göre, özellikle Belek antrenman kampının son gününde Alanya'da oynanan Salernitana maçında 24 yaşındaki lacivertli sarı-lacivertli, özgüven dolu bir şekilde maçta 70 dakika sürdü. Dört tehlikeli kurtarış ve  takımın hedefleri için rekabeti getirecek kadar kendinden emin görünüyordu. Umarım rotasyon odaklı Jorge Jesus, 20 Aralık Salı günü Sporting İstanbul ile kupa maçında İrfan Can'a görev verebilir.

Sözleşmedeki özel koşullar

Takım kaptanı Altay Bayındır, yabancı kulüplerin ilgisini çekti... Kalecinin uzun süreli sözleşmesinin sona ermesi, kendisine olan ilgiyi daha da artırdı. Altay ile müzakerelerin olumlu ilerlemesi ve Avrupa'ya çıkışlı yeni bir sözleşmeye imza atması umulmaktadır. Anlaşmaya varılması halinde deneyimli kalecinin sözleşmesine özel bir madde eklenecek.

Geçen yıl Galatasaray'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Blac Elmas, teknik direktör Fatih Trim ile yoluna devam ediyor. Süper Lig'i takip eden fenomenbet giriş haftalarda Başkan Blake Elmas ve Fatih Trim'in sarı-kırmızılı camiasında soğuk rüzgar esmeye başladı. Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Gireson Sports karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekip 1-0 mağlup oldu ve Taşlar yol verdi. Devlin Galatasaray başkanı Blake Elmas, teknik direktör Fatih Trim ile yollarını ayırdı. Torrent koltukta Teknik direktör arayışlarına başlayan Galatasaray yönetimi, daha önce 'Fatih Trim'in yardımcısıyla görüştük' diyen Domenech Torrent'i teknik direktör olarak getirdi.

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