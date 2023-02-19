Transferlere öncelik veriliyor
Siyah beyazlılar, Anthony Nwakem'i listenin zirvesine taşıyor. Sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayıran Kara-Kartal, Arabistan'a giden tecrübeli oyuncuyu takıma katmak istiyor. Arabistan'dan memnun olmayan Anthony Nwakame, Süper Lig'e dönmek istiyor. Birçok kulüp Nijeryalı oyuncu menajerleri tarafından tavsiye edilmeye başlandı. Ghezzal'ın kanattan sakatlanmasıyla Beşiktaş, 33 yaşındaki oyuncuyu konuk ediyor. Taraflar arasındaki temaslar devam ediyor. Müzakerelerde ortak bir zemin bulunursa Nwakaeme ile sözleşme imzalanacak. Anthony Nwakam bu sezon Farha için 6 savoycasino resmi maça çıktı. Nwakaeme, bu müsabakaların 5'ini 3 gol atarak ilk 11'de tamamladı. Takımla olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Siyah beyazlı futbolcu Tayfur Bingöl, Spor Toto Süper Lig'de 2022 FIFA Dünya Kupası için verilen tatilde Antalya'da açıklamalarda bulundu. Geçen Şubat ayında Alanyaspor ile sözleşmesini yenilediğini törende açıklayan Teful, hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu belirterek, "Hayalim iyi başladı. Rozete baktığımda”
'Harika vakit geçirdim'
Tayfur, siyah beyazlı taraftarların önünde Beşiktaş forması giydiği ilk maçında harika zamanlar geçirdiğini söyledi. "İlk kez ben Vodafone Park'a gittim, çok iyiydi" diyen Tayfur, "Onları anlatamam. 12-13 yaşlarındayken İnönü Stadı'nda maç savoycasino giriş izlerdim. Stadyuma gidemesem bile televizyondan izlerim. İlk maçımı oynadığımda atmosfer inanılmazdı. Gerçek mi rüya mı anlayamadım. Mükemmel anı yaşadım. Taraftarların desteğini hissediyorum" dedi. Yaşlı ama 23-24 gibi göründüğümü söylüyorlar. Ben de o yaşımı hissediyorum. Avrupa'da bir destinasyonum yok Beşiktaş şu anda bir Premier Lig düzeyinde takım. Burada gelişmenin bana, Türk futboluna ve Beşiktaş'a iyi geldiğini düşünüyorum. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum" dedi. Beşiktaş da bir süredir onunla ilgileniyor ama Karius'u tercih ediyor. Hırvatistan milli takımı 2022 Dünya Kupası'nda Bayern Münih'ten Dominic Livakovic için mücadele ediyor ve Dominik Livakovic'in tarihi başarısında çok etkili bir performans sergiledi. Bundesliga devlerinin Dominic Livakovic'in menajeri ile temasa geçtiğini belirtmek gerekir. Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, Beşiktaş'ı kadrosuna katmak istiyor ancak transferi zor durumda. Fenerbahçe, sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Mihazajic'e yeni sözleşme teklif etti. Zajc'ı grupta tutmak isteyen Sarı-Lacivertliler, sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor.