Siyah beyazlılar, Anthony Nwakem'i listenin zirvesine taşıyor. Sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayıran Kara-Kartal, Arabistan'a giden tecrübeli oyuncuyu takıma katmak istiyor. Arabistan'dan memnun olmayan Anthony Nwakame, Süper Lig'e dönmek istiyor. Birçok kulüp Nijeryalı oyuncu menajerleri tarafından tavsiye edilmeye başlandı. Ghezzal'ın kanattan sakatlanmasıyla Beşiktaş, 33 yaşındaki oyuncuyu konuk ediyor. Taraflar arasındaki temaslar devam ediyor. Müzakerelerde ortak bir zemin bulunursa Nwakaeme ile sözleşme imzalanacak. Anthony Nwakam bu sezon Farha için 6 savoycasino resmi maça çıktı. Nwakaeme, bu müsabakaların 5'ini 3 gol atarak ilk 11'de tamamladı. Takımla olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Siyah beyazlı futbolcu Tayfur Bingöl, Spor Toto Süper Lig'de 2022 FIFA Dünya Kupası için verilen tatilde Antalya'da açıklamalarda bulundu. Geçen Şubat ayında Alanyaspor ile sözleşmesini yenilediğini törende açıklayan Teful, hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu belirterek, "Hayalim iyi başladı. Rozete baktığımda”

'Harika vakit geçirdim'