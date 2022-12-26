TSİ 17.00'de HDI Sigorta ile karşı karşıya gelirken

Büyükşehir Belediyespor Ligi 8. Hafta'da 27 Kasım Pazar günü Aydın deplasmanında karşılaşacak. Bu sezon da yenilmezlik serisini sürdüren Eczacıbaşı, liderliğini sürdürmek için sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Fenerbahçe Opaté'yi deplasmanda, Wakif Bank'ı ise evinde set kaybetmeden yenmeyi hedefleyen Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'ı yenerek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Sivasspor'un İsrailli futbolcusu Dia Saba, Süper Lig'de 14 haftada 4 golle takımın liderliğini sürdürüyor. Ligde 13 golün 4'ünü atan Saba'nın temsilcisi Sebas, Dünya Kupası öncesi adeta patladı. Görev süremin başında sözleşmesini imzaladığında yıldız oyuncu, "Anlaşılan sayıyı alırsa her an ayrılabilir" maddesini teklif etti, kulübünden ayrılmak istediğini dile getirdi. İki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor. Sivasspor, takımına efsanebahis liderlik eden oyuncuyu elinde tutmaktan yana. Saba'nın aceleci kararının ardındaki gerçek şaşırtıcıdır. İsrailli futbolcu, kariyerine İstanbul'da devam etmeyi umuyor.

Son karar yönetimin

Başakşehir'in, oyuncunun teknik direktörünün İstanbul ekibiyle görüşmesi nedeniyle yoğun ilgi gösterdiği söyleniyor. Sabia'nın sözleşmesini feshetmesi durumunda sezonun ikinci yarısında turuncu lacivertli formayı giyebilecek. Bu konuda Sivasspor yönetiminin tavrı belirleyici olacaktır.

Beşiktaş, yeni sezonumdan önce özellikle Premier Lig'den yaptığı transferlerle tanınıyordu ama yine de beklentileri karşılayamadı. O zamandan beri kamuoyu eleştirisinin hedefi haline gelen Valerian Ismail ayrıldı. Takımın başına Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta devre arasında gözler hareketteydi. Tecrübeli teknik direktör takımı güçlendirmek için sinyal gönderdi.

Resmi tedbirler başlıyor

Teknik Direktör Şen Güneş'in aktardığına göre, bu dönemde birçok önemli yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanan Black Hawks'ta en büyük hedef Chelsea'nin forvet oyuncusu Hakim Ziyech olarak belirlendi. Premier Lig'in en iyi takımları. 29 yaşındaki oyuncunun yönetim tarafından kulübe tavsiye edilmesinin ardından yoğun çalışmalara başlayan yönetim, oyuncunun maaşı artı bu pasın kirası olarak toplam efsanebahis giriş 3 milyon euro bütçe belirledi. Blackhawks, başantrenör Senor Güneş'in onayını aldıktan sonra bu hafta pası resmen başlatacak. Beşiktaş yönetimi konuyla boğuşmaya devam ederken, Romances da kulübe destek buldu. Devleri bulun!

Fas milli takımıyla Dünya Kupası

F Grubu'nda mücadele eden Seth, hemşerisi Hakim Ziyech'i Beşiktaş'a itmeye başlar. Yıldızın adını, siyah beyazlı taraftarlarını ve İstanbul'daki hayatını özetleyen Seth, sevilen oyuncuya Kara Şahin adını taktı.