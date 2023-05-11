Tüfenkci, '14 Mayıs seçimleri bir memleket meselesidir'

14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde yeniden milletvekili adayı olan Tüfenkci, Özsan ve Yeni Sanayi sitelerinde hizmet veren esnafı ziyaret etti.

Esnafı tek tek dolaşan ve 14 Mayıs seçimleri için destek isteyen Tüfenkci, “Malatya’yı yeniden imar ve inşa edip, güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için destek istiyoruz. 14 Mayıs’ta vereceğiniz destekle, hep birlikte Malatya’mızı güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız” dedi.

Tüfenkci, Türkiye ile olan hesaplarını kapatmayanların 14 Mayıs’ı bir fırsat olarak gördüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Burada birlik ve beraberliğimizi bozmadan, ülkemizin teröre karşı gelmiş olduğu noktayı da göz önüne aldığımızda meselenin memleket meselesi olduğunu biliyoruz. Türkiye terörle mücadele ederken, teröristleri masaya oturtan bir muhalefette karşı karşıyayız. Muhalefet, bir oy için onlarla masaya oturmaktan sıkılmıyor, onlara şirin görünmeye çalışıyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye güçlü bir destek verirseniz sizleri en iyi şekilde temsil edip, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları bozacağız."

Sanayi esnafı, Tüfenkci’ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, 14 Mayıs’ta teröristlerle aynı masaya oturanlara gereken dersi vereceklerini ifade ettiler.