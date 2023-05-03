Tüfenkci, '14 Mayıs'ta Amerika'nın, İsrail'in, PKK'nın oyunları da bozulacak'

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde yeniden aday olan Tüfenkci, çalışmalarını sürdürüyor.



Mimar Sinan ve Nuriye mahallelerinde esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulunan Tüfenkci, daha sonra fidancı esnafıyla bir araya geldi.



Yıldıztepe ve Çöşnük mahallelerinde düzenlenen mahalle toplantısına da katılan Tüfenkci, Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade etti.



“14 MAYIS ÖNEMLİ BİR GÜN”

Tüfenkci, Malatya’nın önemli bir gündeminin olduğuna dikkat çekerek, “Önemli süreçlerden yeniden yapılanma ve toplanma sürecini yaşıyoruz. 6 Şubat depremlerinde 11 ilde en fazla zarar gören illerinden başında Malatya geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; bizim ana gündemimiz deprem. Şehrimizi yeniden ayağa kaldırma, hep beraber birlikte yaşayacağımız Malatya’yı oluşturma noktasında 14 Mayıs önemli bir gün” diye konuştu.



“YENİ BİR MALATYA’YI OLUŞTURACAĞIZ”

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilecek olan destekle çarşı, pazar, ev ve işyerlerini istişareyle yeniden ihya edeceklerini dile getiren Tüfenkci, şunları söyledi:

“Çarşı, pazar, ev ve işyerlerimizi yeniden inşa edeceğiz, eski ve özlenen Malatya’yı oluşturacağız. Sadece eski değil bunu fırsata çevirerek yeni bir Malatya’yı oluşturacağız. Okullarımızı, kamu binalarımızı ve meydanlarımızı oluşturarak milletimizin istifadesine sunacağız. Yaptıklarımızı yapacaklarımıza teminat olarak gösteriyoruz. Bunu Pütürge’de, Doğanyol’da, Elazığ’da, Düzce’de, Antalya’da gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği sözlerin arkasında olduğunu ve hep beraber gerçekleştirdiğini biliyoruz.”



“KİMLERLİN KİMLERLE YOL YÜRÜDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ”

Tüfenkci, muhalefeti sert bir dille eleştirerek, “Karşımızda bir muhalefet var maalesef hepsi sadece ve sadece rant peşindeler. Dün söylediklerini bugün inkar eden, bugün söylediklerini de yarın inkar edebilecek bir anlayışla karşı karşıyayız. Seçimi kazanmak adına insanların zihinlerini bulandırmak için her türlü yalan ve iftirayı hiç çekinmeden atabilecek bir muhalefet var. O masayı kuranlar ve oturtanlara baktığımızda kimlerin kimlerle yol yürüdüğünü görüyoruz. AK Parti’yi eleştirenlerin kimlerin şemsiyesi altına girerek, nasıl bir birliktelik sergilediklerini sizlerin takdirine bırakıyorum. Allah’a hamdolsun biz bugün üzerinde oyun oynanan bir ülke değil oyun kuran bir ülke haline geldik. Milletimizin bir oyu ile oyunları bozup, birçok projeyi hayata geçirdik. Artık kadınlarımızda emekli olabilecek. Bir yandan depremle uğraşırken bir yandan da 85 milyonun huzur ve refahı içinde gayret gösteriyoruz. Sandıklarda o bir oy, bütün oyunları bozacak. Amerika’nın, İsrail’in, PKK’nın oyunları da bozulacak” dedi.

