Umarım her şey yolundadır

Fortuna Sittard için oynamaktan mutlu musunuz? Braque, "Ailem ve ben Hollanda'da olmaktan çok mutluyuz. Bu, ekip ve benim için çok büyük, uzun vadeli bir proje. Umarım herşey yolundadır. "

Deneyimli oyuncu, "Neden 17 numara?" sorusuna ise, "Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 7 numara giydim ama iki takım tarafından gönderildim. Sanırım bana nasip olmadı. Trabzonspor'a gittiğimde '7 numarayı verdik ama vermedim' dediler. 17 aldım ve pek çok başarı elde ettiğimde numaram oldu."Burak Yılmaz'a gelecek vaat eden milli futbolcularımızla ilgili olarak "Emirhan İlkhan ve Arda Güler hakkında ne düşünüyorsunuz?" soruldu. Golcü ayrıca, "Arda Güler ve Emirhan İlkhan'ın meziyetlerini düşünüyorum. Emirhan kendini iddacı korumak için Avrupa'ya gitti. Arda'nın 'Türk Messi' benzetmesi ve 'istediği c'dir, istediği c'dir' haberi geldi. ve kariyerine çok fazla zarar verdiğimizi ve Arda'yı oynayarak değer katmamız gerektiğini düşünüyorum. İkisi de açık. Allah korusun kazalar olur. Nazar dokunsun. ”

Beşiktaş, genç futbolcu Serkan Emrecan Terzi'yi TFF 2. Lig ekiplerinden TECO Karacabey Belediyespor'a kiraladı. Siyah Beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Serkan Emrecan Terzi, 2022-23 sezonunun sonuna kadar geçici olarak TECO Karacabey Belediyespor'a transfer olmuştur. Serkan Emrecan Terzi'ye görevinde başarılar dileriz. Yeni kulübümüze ve kamuoyuna saygılarımızla sunarız."19 yaşındaki sol bek, bu sezon U-19 Premier Ligi'nde 10 maça çıktığı için şanslı. Serkan Emrecan Terzi'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.

Beşiktaş da yedek kulübesinden çıktı.Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın belirlediği ortak hedeflerden biri iddacı giriş de bu. Wout Weghorst'un gidişinin ardından Siyah-Beyazlılar forvetin ismine yaklaşacaktı. Süper lig devleri transfer çalışmalarını sürdürürken, Wout Weghorst'un ayrılmasının ardından öncelik forvet transferlerine kaydı...

Fenerbahçe ve Galatasaray, Sporting'ten Haji Wright'ı Beşiktaş'ın golcüsü olarak Antalya'daki ortak gollerine bir yenisini daha ekliyor, transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce Moussa Dembele ve Louis Muriel ile bağlantılı olan her iki kulüp de bu sefer Haji Wright için hareket etmeye çalışıyor. Antalya Spor 10 milyon €'ya kapıyı açmış olsa da Galatasaray'ın bu transferdeki görevi kolay olmayacak gibi görünüyor.