Van'da trafik kazası: 3 yaralı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van'da trafik kazası: 3 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı

Kaza, Özalp yolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 EBT 70 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil ile 65 KA 187 Ford Cargo marka kamyon çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 yaralı çıkartılıp ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Fendoğlu, 'Malatya Çarşısı, Yeşil Malatya özlemi ile tarihi bir buluşma sağlayabilmeli'
Fendoğlu, “Malatya Çarşısı, Yeşil Malatya özlemi ile tarihi bir buluşma sağlayabilmeli”
Savunma Sanayii Başkanı Deprem Bölgesi Malatya'da
Savunma Sanayii Başkanı Deprem Bölgesi Malatya’da
Malatya'da kepçe yüklü çekici devrildi: 1 yaralı
Malatya'da kepçe yüklü çekici devrildi: 1 yaralı
Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı
Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı
Başkan Gürkan: 'Malatya'yı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız'
Başkan Gürkan: 'Malatya'yı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız'
Malatya Semt konaklarında eğitim ve öğretim başladı
Malatya Semt konaklarında eğitim ve öğretim başladı