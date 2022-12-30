Vıtor, Pereıra'nın Önemli İsimlerinden Biri

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başında istediği oyunculardan biri de Flamengo Oh formasıyla sağ bek Matthew Zini'ydi ama olmadı. Portekizli teknik direktör, 22 yaşındaki oyuncuyu görev süresi boyunca kadroya katmak umuduyla yönetimden bir talepte daha bulundu.

Brezilya medyası, Fenerbahçe'nin eski kulübü Flamengo de Jesus'tan Matthew Zinho'yu kadrosuna katmak istediğini yazdı. Sağ orta saha, orta saha ve sağ bek oynayabilen 22 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin 2 milyon euro olduğu bildirildi. Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 8 milyon avro. Genç futbolcunun sözleşmesi Aralık 2026'da sona eriyor.

Matheuzinho, Jorge Jesus'un sistemine çok iyi uyan çok yönlü bir oyuncu ve eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın vazgeçilmez oyuncularından alembahis biri. Genç futbolcu, Flamengo formasıyla Pereira ile çıktığı 28 maçta toplam 2.154 dakika forma giydi. Bu süre zarfında 1 gol atan sağ bek 3 asist topladı. Trabzonspor, kamp kampanyasının ilk etabını Trabzonspor'da tamamladı. Dün izinli olan Bordo mavili ekip, hazırlık kampına katılmak üzere bugün saat 12.30'da Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Antalya'dan 3 genç U19

Başantrenör Abdullah Avcı'nın belirlediği U19 takımından üç oyuncu, Burgundy Blues'un Antalya konvoyuna katıldı. Trabzonspor'un hazırlık sürecinde A takımda alembahis giriş forma giyen stoper Poyraz Yıldırım, sol bek Arif Vakum ve sağ bek Caner Uzun da kadroya katıldı. İzinli olan A takım oyuncuları, Antalya kampı kadrolarına katılacak.

Hull City ve Crystal Palace maçları

Trabzonspor'un antrenman kampı bugün başlayıp 9 Aralık Cuma günü sona erecek. Karadeniz, 7 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve 3 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da Şampiyona ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı oynayacak. hazırlık kampı 10 gün sürecek. Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Barülkadashi, Enis Philippas Gbatashi, Enis Philippas Gbatashi, Enis Philippas Jean, Montasir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Mahmoud Trezeguet, Giannini Semedo, Ümit Bozok, Nagy Unuar, Edin Wisa, Kerem Sen, Bruno Perez, Emre Han Gedikli, Polaz Yeldeen Boş,