Voleybol Kupası Çeyrek Final Maçları

Erkeklerde 21-22 Aralık 2022, bayanlarda 14-15 Şubat ve 7-8 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

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Aydın B. Kent Bld. – Sarıyer cilt (Aydın)

Türk Hava Yolları - Kuzeiboru (İstanbul)

Fenerbahçe Opet – Exakibaşı Dinavit (İstanbul)

Spor Havuzları 1.Lig 14. Eyüpspor ile Göztepe, Eyüp Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi maçı 65. dakikada Ryan Babel'in penaltısı ile 1-0 kazandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından takımlarının mağlubiyetine rağmen Göztepe taraftarları oyuncularını tribüne çağırarak isyan marşını söyledi.

Bu arada 4 dönem Göztepe forması giyen Eyüpsporlu Berkan Buyruk, Sarı-Kırmızılı oyuncularla birlikte Göztepeli taraftarların betxbahis yanına gelerek şarkıyı dinledi.

Öte yandan birçok Göztepe taraftarı da sosyal medyadan eski oyuncularına sevindirici haberler gönderdi.

Türkiye Sigorta Sepet Süper Ligi'nde çıktığı son iki maçı kazanan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 95-79 mağlup etti. Denizli temsilcisi ilk üçüncüyü 28-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstün bir performans sergileyen Merkezefendi periyodu 49-37 kazandı.

Üçüncü periyoda farkı açan Merkezefendi, ikinci yarıya 74-56'lık galibiyetle başladı. Son üçlükte hatalar yapan Merkezefendi galibiyet serisini sürdürdü. Manisa BSB üst üste 5 maç kaybetti.

ODALAR: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Seif Mogulkoch, Mehmet Karabilesen, Fatih Güler

YUKATEL MERKEZ BELEDİYESİ SEPET: Heidegger 29, Arka 10, Harrison 14, Rogkavopulos 7, Altan 4, Gielo, Bilgehan 2, Ayberk 10, Eyüpkan, Muhammed 8

TOPLULUKLAR SPOR MANİSA: Erdi 7, Morgan 14, Saldivar 14, Berkay, Bruinsma 8, Roberson 10, Selden 16, Tolga, Ogun, Mustafa Kalimli 5, Yiğit 5

DÖNEM 1: 28-19

İLK YARI: 49-37

3. DÖNEM: 74-56

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Altay'a konuk olan Gençlerbirliği, rakibine 1-0 mağlup oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı maçın ardından düzenlediği basın toplantısında betxbahis giriş oyuncularından olumlu sinyaller aldıklarını belirterek, "Hala bu oyunu biraz geliştirmemiz gerekiyor. Bize gelecek için umut verdiler. Daha fazla gayretle gelişmeye devam edeceğiz” dedi.

Maç boyunca pozisyon vermediklerini dile getiren Dalcı, "Penaltı kaybettik. mümkün. Kalan 5 maçta da yapabiliriz" diye belirtti.