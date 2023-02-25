Wellington ve Montero gibi oyuncuları tutmanız gerekiyor

Yabancı asistler listesine ekleyebilmeniz için. Kendinize yer açın. Chenore Hoka belirtmese de kupa maçı da dahil olmak üzere 6 maç bu oyuncu grubu için son şans. Yönetimle görüştükten sonra 2-3 gidiş olabilir ve bu insanların durumu burada pek iyi değil. Yazar Hürriyet Uğur Meleke'nin Dünya Kupası ile ilgili hayali bir değerlendirmesi var. Birkaç maç dışında rekabet yok. Dünya Kupası'nın altı gün gerisindeyiz ve Katar 2022 birkaç maç dışında eğlence ve rekabet açısından başarısız olursa abartmış olacağımızı düşünmüyorum. İspanya v Kosta Rika ve İngiltere v İran hariç, geri kalan maçlarda atılan ortalama gol sayısı 1.89 oldu. İlk 20 tescobet maçta 5 golsüz beraberlik oldu. Bu karşılaştırma, bu sayının ne kadar inanılmaz olduğunu gösteriyor: Son Dünya Kupası'ndaki toplam maç sayısı 1'di ve son Avrupa Şampiyonası'ndaki toplam maç sayısı 2'ydi Son Copa America'daki toplam maç sayısı da iki maçtı. Endişe verici olan ise iki takım arasındaki golsüz beraberlik sayısının 5 maça ulaşması ve bu kupanın henüz ilk 6 günü olması ve grup aşamasının 2 maç gününün bile tamamlanmamış olması.

"Çoğunlukla aynı senaryo"