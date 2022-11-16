Yangın Söndürme Sistemleri Birbirinden Farklı Mıdır?

Açık ya da kapalı alan fark etmez, yangın beraberinde oldukça ciddi kayıplar beraberinde gelmektedir. İnsanlar da olası yangın durumunda kısa bir süre içerisinde yangının söndürülmesi adına kullanılan sistemlerin birbirinin aynısı olduğu düşüncesine sahip olabiliyor. Deka Mühendislik uzmanları ise yangın sistemleri ve bunların kullanım alanları ile alakalı bilgileri kişilere sunarak en iyi sistemler arasından seçim yapılması aşamasında yardımcı oluyor.

Yangının ne zaman ve nerede ortaya çıkacağı asla belli değildir. Bundan dolayı da bulunulan alanın yangın riskine karşı korunmasının yanı sıra yangının meydana gelmesi durumunda kısa sürede söndürülebilmesi de oldukça önemlidir. Yangın söndürme konu olduğunda insanların akıllarına belli başlı çözümler geliyor olsa da gerçekte kullanılacağı alana göre farklı özellikleri olan ve en az kaybın ortaya çıkmasını hedefleyen yangın söndürme sistemleri bulunmaktadır.

Novec 1230 Yangın Söndürme Sistemi

Fiziki anlamda Halon 1301 ile benzerliği bulunan Novec 1230 yangın söndürme sistemi, hava ile karışması sonrasında gaz karışımını ortaya çıkmaktadır. Karışımın havanın tek olarak ısı emme kapasitesine oranla ısıyı emme kapasitesi çok daha yüksek bir orandadır. Böylelikle ortamda çok daha fazla ısı absorbe edilirken havada bulunan oksijen değeri de fazla oranda düşmemektedir. Ozona hiçbir şekilde zarar vermeyen Novec 1230 yangın söndürme sistemi, insanların bulunduğu her alanda kullanılabilir. Banka kasaları, kütüphaneler, parlayıcı ve yanıcı sıvıların bulunduğu depolar, stüdyolar, telefon santralleri, şalt ve trafo odaları, test laboratuarları, bilgi işlem odaları, kontrol ve bilgisayar odaları gibi birçok farklı alanda tercih edilebilir.

FM 200 Yangın Söndürme Sistemi

Kokusuz ve renksiz bir yapıda olan FM 200 yangın söndürme sistemi, Halokarbon grubunda yer alır. Aynı halon gibi basınç altında silindirlere doldurulup sıvı halde depolanabilir. Sıvı halde olan gazın püskürtme nozulları kullanılarak serbest bırakılması ile beraber buharlaşır. Homojen şekilde karışması sonrasında alandaki oksijen seviyesini yanma seviyesinin altına düşürür. Sanat galerileri, laboratuarlar, kasalar, enerji alanları, proses kontrol odaları, bilgisayar odaları, telekomünikasyon odaları başta olmak üzere pek çok farklı alanda FM 200 yangın söndürme sistemleri kullanılabilmektedir.

Sprinkler Yangın Söndürme Sistemi

Yangının ortaya çıkması durumunda mümkün olan en erken şekilde tepkinin verilerek kontrol altına alınması son derece önemlidir. Çünkü aksi durumda ortaya oldukça ciddi sorunlar çıkabilmektedir. Sprinkler sistemleri bu aşamada devreye girerek yangın sonrasından en hızlı şekilde bulunulan alanın kontrol altına alınmasını sağlar. Tabi ki bunun için ilgili alanın tasarımının doğru olarak yapılması son derece önemlidir. Üstelik sprinkler yangın söndürme sistemleri konusunda meydana gelen gelişmeler ile beraber artık var olan sistemin çok daha kullanışlı hale gelmesi adına farklı özellikler de sistem dahilinde kullanılmaya başlanmış durumda. Böylelikle yangının başlaması ile beraber yalnızca alandaki kişilerin bilgilendirilmesi sağlanmıyor. Aynı zamanda hemen itfaiyenin de durumdan haberdar edilmesi sağlanıyor. Günümüzde var olan yönetmeliklere göre farklı yüksekliklere sahip olan yapılarda sprinkler sistemleri kullanılması gerekmektedir.

Yangın, insanların her zaman ortaya çıkmaması adına dikkatli olmaları gereken olumsuz durumlardan bir tanesidir. Ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağı belli olmamasından dolayı, bulunulan alan için yangın söndürme sistemleri arasından seçimi doğru yapmak son derce önemlidir. Çünkü doğru yangın söndürme sisteminin seçilmesi yalnızca kısa sürede ilgili alanın güvenliğini sağlamaz. Aynı zamanda bu alanda en az maddi zararın da ortaya çıkmasını sağlar.

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