Yeşilyurt'ta hasar gören yollar baştan aşağıya yeniliyor

Yeşilyurt Belediyesi şirketlerinden İŞGEM bünyesinde yer alan Kilit Taşı Üretim Tesisleri ile Konkasör Tesisini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Belediyemizin bünyesine kattığımız Kilit Taşı Üretim ve Taş Ocağımız ile Yeşilyurt’umuzdaki hizmet kalitesini artırıp daha nitelikli ulaşım ağına kavuşacağız" dedi.

Yeşilyurt’un ulaşım ağını yenilemek adına ekipleri seferber ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kilit Taşı Üretim Tesislerinden sonra Kırlangıç Mahallesinde son hazırlıkları yapılan Konkasör (Taş Kırma) Tesisleri sayesinde alt yapı ve üst yapı malzemelerini kendi bünyelerinde ürettiklerini söyledi.

Belediye bütçesini kâra geçirip kurtulacaklarını söyleyen Çınar, 6 Şubat depremlerinde hasar gören yolları da belediyenin gücü ve imkanlarıyla yenileyerek ilçenin ulaşım ağını baştan aşağıya modernize edeceklerini belirtti. Yeşilyurt Belediyesi’nin teknik alt yapısını yeni yatırımlarla güçlü hale getirdiklerini belirten Çınar, “2019 yılındaki seçimlerde vaatlerimiz arasında yer alan ve geçen yıl hizmete sunduğumuz Kilit Taşı Üretim Tesislerimizin yanı sıra Kırlangıç mahallemizde ki Konkasör (Taş Kırma) Tesislerimiz ile saha çalışmalarında kullandığımız temel alt yapı ve üst yapı malzemelerini kendi bünyemizde üreterek hem belediye bütçemizi kâra geçirmiş olduk hem de çalışmalarımızın hızını artırmış olacağız" diye konuştu. 6 Şubat depremlerinin yanı sıra aşırı kullanımdan dolayı bozulan yolları baştan aşağıya yenileyerek asrın felaketinde tahribata uğrayan ulaşım ağının kalitesini artıracaklarını ifade eden Başkan Çınar, şunları söyledi:

“İş makinalarımızın bir kısmını şehrimizdeki enkaz kaldırma ve deprem yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalara yönlendirirken diğer araçlarımızı ise başlayan asfalt sezonuyla birlikte saha çalışmalarında kullanıp merkez ve kırsal bölgelerdeki yollarımızın eksikliklerini teker teker gidereceğiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bozulan ve tahrip olan yolların yenilenmesinden alt yapı malzeme serimleri, sıcak ve soğuk asfalt, sathi kaplama ve taş duvar yapım işlerini aralıksız sürdürüyorlar. Kilit Taşı Üretim Tesislerimizin ardından hizmete sunacağımız Konkasör (Taş Kırma) Tesislerimiz ile saha çalışmalarını kendi gücümüz ve imkanlarımızla yaparak bu alandaki ihtiyaçlarımızı hem gidermiş oluyoruz hem de ilçemizdeki hizmet kalitesini artıracağız. Bu tür yatırımların ardından daha konforlu, daha güvenli ve kalitesi yüksek yollarımızla birlikte daha nitelikli ulaşım ağına kavuşmuş olacağız. Üretim tesislerimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun, yaz ayında da hiç durmadan ara vermeden vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız.”