Zekeriya Efiloğlu, Avrupa Şampiyonası

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nı "Gaziantep Spor Kenti"nde ağırladıklarını belirterek, "Türkiye'de bariyer- Ücretsiz spor şube ofisi sadece Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut, bu nedenle Down Sendromu Milli Futsal Takım Kampı'nda farkındalık yarattık Gaziantep bizim için çok önemliydi ve daha önce de benzer organizasyonlar yapmıştık. Ayrıca işitme engelliler için Türkiye Tekvando ve Karate Şampiyonaları düzenliyoruz. Ayrıca bir bisiklet dünya şampiyonası düzenliyoruz. Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü olan milli takımımızı Gaziantep'te ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Dikkatli olmamız gerekiyorsa, elitbahis taviz vermemiz gerekiyorsa milli takımımıza da, Down sendromlu takımımıza da tavizler vermeliyiz.

İbrahim Acar: "Hazırlıklarımıza Gaziantep'ten başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

İbrahim Acar, Down Sendromu Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü 30-7 Ekim tarihlerinde İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Avrupa Down Sendromu Futsal Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Gaziantep'te bir antrenman kampı düzenlediler. 2021'de takımımız Avrupa şampiyonu olacak ve 2022'de takımımız dünya üçüncüsü olacak. Ülkemizde engelliler alanında ilk Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yaptık. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin bizleri burada görmekten çok mutlu ve gururluydu. Çocuk işçiliği iyi gidiyor. Gaziantep Parasporları bölümünün devletimizin belediyeleri arasında yer aldığı bilinmektedir. Her zaman yanımızdalar. Bu nedenle katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

Birkan Dikici: 'Avrupa şampiyonu olmamızı istiyorum'

Milli futsal takımı kaptanı Birkan Dikici, "Hazırlıklarımız devam ediyor ve Avrupa Şampiyonası'na doğru gidiyoruz. Bu dönemde yaz kamplarımız devam elitbahis giriş edecek. Öğretmenlerimiz bize destek olduklarında daha çok çalışmamızı sağlıyorlar. Gaziantep'in en çok yemeklerini, zamanlarını, mekanlarını ve baklavalarını merak ediyorum. Avrupa Şampiyonası için çok çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin de bize destek olacağını çok iyi biliyorum. İnşallah Avrupa şampiyonu oluruz.

Ekip personeli arasında; Volkan Yavuzaslan, Hami Haldiz, Anıl Koçak, Birkan Dikici, Resul Orakçı, Mert Uruk, Hüseyin Dinç, Tahra Kavis, Furkan Özdemir, Muhammetgüven Bekgöz ve Anıl Demir teknik direktörlük yaptı; İbrahim Akar'ın da aralarında bulunduğu Ul Ali, Hüseyin Dadren ve İlyas Sarri'den oluşan down sendromlu milli futsal takımı, 21 Aralık'a kadar Gaziantep'te hazırlıklarına devam edecek.