Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi Yapım Projesi Onaylandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Arslantepe Karşılama Merkezi Mimari ve Çevre Düzenleme Projesi, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

26 Temmuz 2021 Yılında UNESCO tarafından düzenlenen Dünya Mirası Komitesi’nin genişletilmiş 44. Oturumunda UNESCO Dünya Kültürel Kalıcı Mirası Listesi’ne giren Arslantepe Höyüğü ’nün en önemli aşaması olan Karşılama Merkezinin projesi onaylanarak, ihale aşamasına getirildi.

Büyükşehir Belediyesinin yoğun çalışmaları ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA)’nın eş finansman desteğiyle inşa edilecek Karşılama Merkezinin ihale süreci devam ediyor.

Malatya'da yedi bin yıllık geçmişiyle Anadolu'da ilk şehir devleti yapılarının ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün proje uygulama yetkisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı oluru ile Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne verildi.

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun (SKVKK) 14 Haziran tarihli 2613562 sayılı kararınca Malatya Müzesi denetiminde alanda arkeolojik sondaj kazısı gerçekleştirildi. Kazı Başkanı Francesca Balossi Restelli’nin görüşleri ile Kurul'a sunuldu ve SKVKK’nun 30 Eylül tarihli 7619 sayılı kararı ile yapılaşmaya uygun bulunduğu belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi KUDEB tarafından hazırlanan Arslantepe Karşılama Merkezi Mimari ve Çevre Düzenleme Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunuldu. Proje 28 Aralık tarihinde Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da onaylandı.

PROJEDE YER ALAN MEKÂNSAL ALANLAR

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan Karşılama Merkezinin inşası höyüğe 100 metre mesafede yapılacak. Ayrıca merkezin yapımında ekolojik ve geleneksel bir malzeme olan kerpiç, kullanılacak. Öte yandan bina içinde, ziyaretçilere hizmet verecek olan bir kafeterya, mağaza ve höyükte yaşamış olan geçmiş uygarlıkların canlandırmalarının yapılacağı bir sinevizyon/simülasyon odası da bulunuyor.

“GÜZEL BİR PROJEYİ İCRA EDECEĞİZ”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Karşılama Merkezi’nin Türkiye’ye örnek bir çalışma olacağını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Arslantepe’yi tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak tarif ediyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı yerin günümüz insanlarına hitap edecek bir merkezle tanıtım ve Karşılama Merkezi ile mütenasip olması lazım. Bu anlamda arkadaşlarımızın yapmış olduğu proje ile ilgili genel değerlendirilmesi daha konsept olarak, içerik olarak, simülasyon merkezi olarak, sosyal anlamda olsun çevreye ve yeşile duyarlı kendi enerjisini üreten bir merkez olması noktasında proje içerisindeki teknik detaylar ilgili arkadaşlarımız tarafından gözetilmiş. Simülasyon merkezinde ziyaretçiler Arslantepe’yi görmeden önce bundan yedi bin yıl önceki yaşantının hangi usul ve esaslarda olduğunu o alanda görerek, yaşayarak çıkmalılar. Çalışmalarımızın temel esprisi de budur. Burada yapacağımız çalışmalar Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma olması gerekir. Göbeklitepe’de bir simülasyon merkezi var ama Malatya’daki insanlık medeniyetinin başladığı yer ismi ile müsemma dolayısıyla burası daha farklı bir konsepte daha farklı bir segmentte olması gerekir. Ufkumuzu ve vizyonumuzu buna göre değerlendirmeliyiz. İnşallah güzel bir projeyi icra edeceğiz. Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığımızda gerek kültür fonlarımızda gerekse de Fırat Kalkınma Ajansımızda ve Belediyemizle birlikte olsun milyonlarca liralık rakama tekabül edecek bir Karşılama Merkezi yapılacaktır. Karşılama Merkezimizin Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.