Battalgazi Belediyesi'nden Ödüllü Resim Yarışması

Her yıl düzenlediği yarışmalar ile edebiyat ve sanat dünyasına yeni yetenekler kazandırmaya devam eden Battalgazi Belediyesi, Türkiye'nin aydınlık yarınları gençlerin içindeki sevgi, şefkat ve merhamet duygusunu görsel olarak ifade etmesini sağlamak amacıyla Sevgi, Şefkat ve Merhamet temalı 'Liseler Arası Ödüllü Resim Yarışması'nın startını verdi.

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  • 16.11.2022 15:10
  • Güncelleme: 16.11.2022 17:53
Battalgazi Belediyesi'nden Ödüllü Resim Yarışması
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Battalgazi Belediyesi, ilçedeki lise öğrencileri için özel bir yarışma başlattı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin aydınlık yarınları gençlerin içindeki sevgi, şefkat ve merhamet duygusunu görsel olarak ifade etmesini sağlamak amacıyla “Liseler Arası Ödüllü Resim Yarışması”nın startını verdi. Sevgi, Şefkat ve Merhamet temalı Resim Yarışmasına Malatya’da merkez ve merkeze bağlı tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören lise öğrencileri katılabilecek. Ayrıca öğrenciler okullarından bağımsız ferdi olarak da yarışmaya katılabilecekler. 22 Kasım Salı günü başvuruların sona ereceği Resim Yarışmasının sonuçları ise 25 Kasım Cuma günü açıklanacak. Katılımcılar, 35x50 ebatlarından küçük olmaması kaydıyla sulu boya, yağlı boya, pastel boya, karakalem ve kolaj tekniklerinde en fazla 3 adet eser ile yarışmaya katılabilecekler.

Ödüller söyleşiden sonra verilecek

Birinciye bin 500 TL, İkinciye bin TL ve üçüncüye 500 TL para ödülünün verileceği yarışmada dereye girenlerin ödülleri ise 25 Kasım Cuma günü saat 13.30’da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonun da “Her Kadın Bir Çiçektir” konulu söyleşiden sonra takdim edilecek. 7 esere de Mansiyon ödülünün verileceği yarışmada seçilmiş olan 50 eserde Battalgazi Belediye hizmet binasında sergilenmeye hak kazanacak.

“Tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz”

Tüm sanatsever öğrencileri ücretsiz olarak düzenlenecek olan Resim Yarışmasına davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz bizim umudumuz, geleceğimiz ve en değerli varlıklarımızdır. Tarih başkenti ilçemizde güzel bir yarışmanın daha startını gençlerimiz için verdik. Bizler sizin hayal gücünüzden ve umudunuzdan güç alıyoruz. Sevgiyi, şefkati, merhameti sizin gözünüzden görmek ve sizlerin çizdiği resimlerle ilçemizi donatmak için Resim Yarışmasının startını verdik. Tüm öğrencilerimizi bu özel yarışmamıza davet ediyoruz” dedi.

Bülten

Hasan Yağmur
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