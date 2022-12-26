Büyükşehir Belediyespor Basketbol ve Voleybol'da Kazandı

Türkiye Bedensel Engelli Federasyonu 2. Ligde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin 5. haftasında Mersin Akdeniz Belediyespor Kulübüne konuk oldu. Mersin’de oynanan müsabakayı Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 91-62’lik farklı skorla kazandı. Haftayı farklı galibiyetle tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kaptanı Abdullah Akgün, güzel bir ortam ve sporcu ekibinin oluştuğunu ve sezonu şampiyonlukla tamamlamak istediklerini söyledi. Akgün ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve kulüp başkanı Latif Okyay ile yönetim kuruluna desteklerinden dolayı teşekkür etti.

VOLEYBOL TAKIMI GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye Voleybol 2. Ligi 5. grupta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı ise ligin 9. haftasında deplasmanda Adana Seyhan Belediyespor Kulübünü 3-0’lık skorla mağlup ederek play off yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Müsabakanın ilk setinden itibaren oyun üstünlüğünü elinde tutan Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı ilk seti 25-12, ikinci seti 25-13 ve son seti de 25-17’lik skorla kazandı. Aldığı galibiyetle puanını 18’e yükselten Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı play off yolunda önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı 9 hafta sonunda grupta 6 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı ligin 10. Haftasında ligden çekilen Arapgirspor ile müsabakası olduğu için haftayı maç yapmadan geçirecek. Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı 11. Hafta da ise Hatay deplasmanında Hatay Merkez Spor Salonunda Üzümdal Gençlik ile 15 Ocak Pazar günü saat: 16.00’da karşılaşacak.