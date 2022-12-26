Kerkük Türküleri Festivalde seslendirildi

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Çağdaş Türk Müziği Koro şefi Arzu Dede yönetiminde koro ve solist sanatçılar muhteşem bir müzik ziyafeti sundu ve müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Müzikseverlerin ilgisinin oldukça yoğun olduğu konsere Türk Dünyası, yabancı ülkeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce vatandaş da katıldı.

8 gün sürecek festivalde Türk Dünyası, Antalya’da yerleşik yabancılar da kendi kültür, sanat, müzik, yöresel tatlı ve gösterilerini Antalyalılara sunacak.

“Antalya uluslararası bir arena”

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu, sanat ve müziğin birleştirici gücüne vurgu yaptı, “Türkiye Turizminin başkenti olan Antalya’da 130 ülkeden insan yaşıyor, burası uluslararası bir arena, müzik, sanat ve kültürümüzü tanıtmak ve bu ülkelerle müzik ve sanat ile bağ kurmak istiyoruz. Ayrıca Türk Dünyasının desteği bize her zaman güç verdi. Destek veren herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Kürşat Çavuşoğlu

