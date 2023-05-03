Müjde! Tiyatro Kapıma Geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığının mali desteğiyle, Özel Tiyatrolar Girişimi Derneği'nin düzenlediği 'Müjde! Tiyatro Kapıma Geldi' isimli proje kapsamında Malatya'da depremzede çocuklara yönelik olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. İlk etkinlik 2 Mayıs Salı günü yapıldı.

Müjde! Tiyatro Kapıma Geldi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Proje kapsamında atölye etkinlikleri, tiyatro gösterimi, Karagöz gösterisi, TRT lisanslı tiyatro gösterimi, kukla gösterisinin yanı sıra bölge ziyaretleri yapılacak, müzik dinletisi ve söyleşiler düzenlenecek.

Malatya’da yapılacak etkinliklerin türü, yeri, saati, etkinlik adı ile başlangıç ve bitiş tarihleri şöyle:

Aynı proje kapsamında 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz ay benze etkinlikler düzenlenmişti. Mayıs ayı içerisinde Malatya’nın yanı sıra Adıyaman’da etkinlikler düzenlenecek.

Müjde! Tiyatro Kapıma Geldi
Müjde! Tiyatro Kapıma Geldi
Müjde! Tiyatro Kapıma Geldi
Müjde! Tiyatro Kapıma Geldi
Müjde! Tiyatro Kapıma Geldi
Bülten
Hasan Yağmur

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