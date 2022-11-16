“Tarihin Hakikati veya Hakikatin Tarihi Mümkün Müdür?” Konferansı Düzenlendi

Konferansa; İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saffet Sancaklı, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Başkan, Malatya Milli Türk Talebe Birliği İl Başkanı Hamza Alaman ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan, Bakış Açısı Topluluğu Başkanı Eyüp Güleç, topluluk ile ilgili bilgi verdi.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Âdem Apak, tarihin geçmiş olarak ifade edildiğini ve tarihin bazı kimselerce mazi olarak da kullanıldığını ifade etti. Tarihin, ilim olup olmadığı hususuna değinen Apak “Tarih ilim değil, bir sanattır anlayışı söz konusudur. Ama tarihin ilim olma vasfını kazandığı dönemde belli şartları karşılamak kaydıyla tarih, ilim olarak değerlendirilmiş. Nedir bu şartlar? Mutlaka bir kaynağa, bir delile dayanmış olması ve tarihsel açıklamaların mantıki tutarlılığının bulunmasıdır.” dedi.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Âdem Apak okurları için kitaplarını imzaladı.

Haber: Yağmur SAYIN

Fotoğraf: Habibe CULUM