'Tarihin Hakikati veya Hakikatin Tarihi Mümkün Müdür?' Konferansı Düzenlendi

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Âdem Apak'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Tarihin Hakikati veya Hakikatin Tarihi Mümkün Müdür?' adlı konferans düzenlendi.

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  • 16.11.2022 18:17
  • Güncelleme: 16.11.2022 18:17
'Tarihin Hakikati veya Hakikatin Tarihi Mümkün Müdür?' Konferansı Düzenlendi
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Konferansa; İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saffet Sancaklı, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Başkan, Malatya Milli Türk Talebe Birliği İl Başkanı Hamza Alaman ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan, Bakış Açısı Topluluğu Başkanı Eyüp Güleç, topluluk ile ilgili bilgi verdi.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Âdem Apak, tarihin geçmiş olarak ifade edildiğini ve tarihin bazı kimselerce mazi olarak da kullanıldığını ifade etti. Tarihin, ilim olup olmadığı hususuna değinen Apak “Tarih ilim değil, bir sanattır anlayışı söz konusudur. Ama tarihin ilim olma vasfını kazandığı dönemde belli şartları karşılamak kaydıyla tarih, ilim olarak değerlendirilmiş. Nedir bu şartlar? Mutlaka bir kaynağa, bir delile dayanmış olması ve tarihsel açıklamaların mantıki tutarlılığının bulunmasıdır.” dedi.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Âdem Apak okurları için kitaplarını imzaladı.

Haber: Yağmur SAYIN

Fotoğraf: Habibe CULUM

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İNÜHABER MERKEZİ

Hasan Yağmur
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