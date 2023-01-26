Müdür Yakup Kalaylı Adına ''44 Dakika Yürüyüş'' Düzenledi

Malatya Gençlik Federasyonu olarak “Vefa Etkinlikleri” kapsamında bu kez Malatya Orman İşletme Müdürlüğü olarak hizmet etmiş Yakup kalaylı beyefendi adına gençlerle birlikte ‘’44 Dakika Yürüyüş’’ yapıldı. Amaç hem farkındalık oluşturmak hem de Malatya’mıza hizmet etmiş insanları onure etmektir. Müdürümüz Yakup kalaylı beyefendi Malatya’mıza yapmış oldukları hizmetleri anlatmak ile bitiremeyiz. Malatya’mızda bulunan tüm ilçelerde fidan dikimi gerçekleştirmiş olup büyük katkılar sağlayan Yakup Kalaylı müdürümüze müteşekkiriz.

Malatya’mıza hizmet eden her insana ve gönüllerde güzel iz bırakanlardan biri olan Yakup Kalaylı‘ beyefendiyi anmak, hatırlamak amacıyla yapılan bu etkinliğe katılan gençlerde hem spor yapmalarını sağlamak hem de kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Malatya Gençlik Federasyonu olarak böyle farklı etkinliklerle Malatya halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olan kıymetli hizmet insanlarını unutmadığımızı ve onlara her zaman minnettar olduğumuzu göstermek. Kıymetli hizmet insanlarını anmak ve hatırlamak için etkinliklerimiz sürecektir.

Malatya Gençlik Federasyonu tarafından Malatya’mızda orman işletme müdürü olarak hizmet yapmış Yakup KALAYLI beyefendi Adına “Vefa Etkinlikleri” kapsamında ‘’44 Dakika Yürüyüş’’ Malatya millet bahçesi gerçekleşti.

Yakup KALAYLI beyefendi Adına düzenlenen “Vefa Etkinlikleri” kapsamında ‘’44 Dakika Yürüyüş’’ yapıldı. Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ beyefendi Katılım sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür etti. “Vefa Etkinlikleri” kapsamında ‘’44 Dakika Yürüyüş’’ katılımcılar ile fotoğraf çekildi ve son buldu.