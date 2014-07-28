Yeşilyurt Belediyesi 17 bin adet fidan dağıttı
Yazıcıoğlu Darende’de dualarla anıldı
Evkur Yeni Malatyaspor lisanslı ürün satışı için konteyner satış mağazalarını faaliyete geçirecek
Evkur Yeni Malatyaspor, şampiyonluğa inanıyor
1932 Malatyagücü, 1966 Malatya Gençlikspor maçında galibiyet hedefliyor
Evkur Yeni Malatyaspor’da gündem şampiyonluk
Evkur Yeni Malatyaspor derbiye hırslı hazırlanıyor
Minik öğrencileri sevindirdiler
Başkan Polat, Fahri Kayahan Bulvarındaki esnafları ziyaret etti
Kick-Boks Türkiye Şampiyonasında 3.ncü oldular